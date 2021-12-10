Добова статистика COVID-19

До лікарень госпіталізували 2 551 пацієнта з симптомами коронавірусної хвороби. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 442 людини. Натомість кількість пацієнтів, які одужали значно перевищує кількість інфікованих – 24 456 людей.

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Загальна статистика За весь час пандемії COVID-19 в Україні офіційно зареєстрували 3 543 684 випадки захворювання. Станом на 10 грудня одужали 3 158 426 людей. Жертвами коронавірусу, на жаль, стали 90 343 мешканці країни. Детальна статистика поширення коронавірусу в областях з'явиться дещо пізніше.

Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 каналу До слова! У червоній зоні карантину знаходяться 10 областей: Вінницька, Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області. Всі інші регіони знаходяться в жовтій та оранжевій зонах.

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