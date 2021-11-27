Статистика поширення COVID-19

До лікарень госпіталізували 3 305 пацієнтів з COVID-19. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 568 людей. Натомість видужали – 22 946 людей, тобто кількість одужавших знову перевищила кількість тих, що інфікувались.

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Охоплення тестування населення

За добу в країні здійснили 95 515 тестів на коронавірус різними методами, зокрема:

  • методом ПЛР – 47 289,
  • методом ІФА – 10 422,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 37 804.

Ситуація в регіонах:

  • м. Київ – 1630 випадків;
  • Вінницька – 823 випадки;
  • Волинська – 596 випадків;
  • Дніпропетровська – 866 випадків;
  • Донецька – 1044 випадки;
  • Житомирська – 360 випадків;
  • Закарпатська – 414 випадків;
  • Запорізька – 635 випадків;
  • Івано-Франківська – 274 випадки;
  • Київська – 698 випадків;
  • Кіровоградська – 180 випадків;
  • Луганська – 203 випадки;
  • Львівська – 745 випадків;
  • Миколаївська – 490 випадків;
  • Одеська – 624 випадки;
  • Полтавська – 904 випадки;
  • Рівненська – 558 випадків;
  • Сумська – 365 випадків;
  • Тернопільська – 232 випадки;
  • Харківська – 565 випадків;
  • Херсонська – 219 випадків;
  • Хмельницька – 626 випадків;
  • Черкаська – 596 випадків;
  • Чернівецька – 172 випадки;
  • Чернігівська – 381 випадок;

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Смертність від коронавірусу в Україні
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Інфографіка 24 канал