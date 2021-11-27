COVID-19 в Україні: понад 14 тисяч інфікувались, 568 померли
Джерело:МОЗ
Впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 14 200 людей, серед них 1 296 дітей та 212 медпрацівників.
Статистика поширення COVID-19
До лікарень госпіталізували 3 305 пацієнтів з COVID-19. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 568 людей. Натомість видужали – 22 946 людей, тобто кількість одужавших знову перевищила кількість тих, що інфікувались.
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Охоплення тестування населення
За добу в країні здійснили 95 515 тестів на коронавірус різними методами, зокрема:
- методом ПЛР – 47 289,
- методом ІФА – 10 422,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 37 804.
Важливо! За весь час пандемії COVID-19 в Україні офіційно повідомили про 3 414 540 випадки захворювання на коронавірус. Станом на 27 листопада одужали – 2 899 967 людей.
Жертвами коронавірусної хвороби стали 84 717 мешканців країни.
Ситуація в регіонах:
- м. Київ – 1630 випадків;
- Вінницька – 823 випадки;
- Волинська – 596 випадків;
- Дніпропетровська – 866 випадків;
- Донецька – 1044 випадки;
- Житомирська – 360 випадків;
- Закарпатська – 414 випадків;
- Запорізька – 635 випадків;
- Івано-Франківська – 274 випадки;
- Київська – 698 випадків;
- Кіровоградська – 180 випадків;
- Луганська – 203 випадки;
- Львівська – 745 випадків;
- Миколаївська – 490 випадків;
- Одеська – 624 випадки;
- Полтавська – 904 випадки;
- Рівненська – 558 випадків;
- Сумська – 365 випадків;
- Тернопільська – 232 випадки;
- Харківська – 565 випадків;
- Херсонська – 219 випадків;
- Хмельницька – 626 випадків;
- Черкаська – 596 випадків;
- Чернівецька – 172 випадки;
- Чернігівська – 381 випадок;
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Інфографіка 24 канал