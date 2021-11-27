COVID-19 в Україні: понад 14 тисяч інфікувались, 568 померли

Впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 14 200 людей, серед них 1 296 дітей та 212 медпрацівників.

Статистика поширення COVID-19

До лікарень госпіталізували 3 305 пацієнтів з COVID-19. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 568 людей. Натомість видужали – 22 946 людей, тобто кількість одужавших знову перевищила кількість тих, що інфікувались.

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Охоплення тестування населення

За добу в країні здійснили 95 515 тестів на коронавірус різними методами, зокрема:

методом ПЛР – 47 289,

методом ІФА – 10 422,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 37 804.

Важливо! За весь час пандемії COVID-19 в Україні офіційно повідомили про 3 414 540 випадки захворювання на коронавірус. Станом на 27 листопада одужали – 2 899 967 людей.

Жертвами коронавірусної хвороби стали 84 717 мешканців країни.

Ситуація в регіонах:

м. Київ – 1630 випадків;

Вінницька – 823 випадки;

Волинська – 596 випадків;

Дніпропетровська – 866 випадків;

Донецька – 1044 випадки;

Житомирська – 360 випадків;

Закарпатська – 414 випадків;

Запорізька – 635 випадків;

Івано-Франківська – 274 випадки;

Київська – 698 випадків;

Кіровоградська – 180 випадків;

Луганська – 203 випадки;

Львівська – 745 випадків;

Миколаївська – 490 випадків;

Одеська – 624 випадки;

Полтавська – 904 випадки;

Рівненська – 558 випадків;

Сумська – 365 випадків;

Тернопільська – 232 випадки;

Харківська – 565 випадків;

Херсонська – 219 випадків;

Хмельницька – 626 випадків;

Черкаська – 596 випадків;

Чернівецька – 172 випадки;

Чернігівська – 381 випадок;

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Інфографіка 24 канал