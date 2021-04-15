COVID-19 в Україні: понад 16 тисяч хворих, 433 жертви
За минулу добу в Україні захворіли на коронавірус 16 427 людей, серед них 628 дітей та 383 медпрацівники. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 433 хворих.
Джерело:фейсбук Максима Степанова
Госпіталізації потребували 4 229 пацієнтів з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на хворобу. Натомість видужало від коронавірусу 11 148 мешканців країни.
До теми Склад COVID-вакцин, якими вакцинують українців
Ситуація з тестуванням
Лабораторії провели 119 615 тестувань: методом ПЛР – 51 344, методом ІФА – 20 017, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48 254).
Коротко про вакцинацію проти COVID-19
Від учора щеплення проти коронавірусу отримали ще 15 744 людини. Загалом, від початку вакцинальної кампанії вакциновано 419 297 людей, з них отримали 1 дозу – 419 295 осіб, завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози – 5 людей, зокрема, 2 – отримали першу дозу закордоном.
Щеплення проводили 124 мобільні бригади з імунізації та 747 пунктів щеплення.
Станом на 14 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 454 315 людей.
Статистика інфікованих та вакцинованих в регіонах за добу:
- м. Київ – 1 625 випадків/ 2 220 щеплень;
- Вінницька область – 450 випадків/ 195 щеплень;
- Волинська область – 397 випадків/ 503 щеплення;
- Дніпропетровська область – 1 005 випадків/ 2 560 щеплень;
- Донецька область – 961 випадок/ 440 щеплень;
- Житомирська область – 648 випадків/ 826 щеплень;
- Закарпатська – 305 випадків/ 310 щеплень;
- Запорізька область – 1 015 випадків/ 540 щеплень;
- Івано-Франківська область – 194 випадки/ 516 щеплень;
- Київська область – 835 випадків/ 112 щеплень;
- Кіровоградська область – 183 випадки/ 680 щеплень;
- Луганська область – 292 випадки/ 250 щеплень;
- Львівська область – 748 випадків/ 2 340 щеплень;
- Миколаївська область – 404 випадки/ 470 щеплень;
- Одеська область – 881 випадок/ 540 щеплень;
- Полтавська область – 627 випадків/ 410 щеплень;
- Рівненська область – 505 випадків/ 330 щеплень;
- Сумська область – 644 випадки/ 330 щеплень;
- Тернопільська область – 403 випадки/ 380 щеплень;
- Харківська область – 1 168 випадків/ 230 щеплень;
- Херсонська область – 324 випадки/ 390 щеплень;
- Хмельницька область – 1 088 випадків/ 720 щеплень;
- Черкаська область – 747 випадків/ 0 щеплень;
- Чернівецька область – 252 випадки/ 260 щеплень;
- Чернігівська область – 726 випадків/ 192 щеплення.
* Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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