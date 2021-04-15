COVID-19 в Україні: понад 16 тисяч хворих, 433 жертви

За минулу добу в Україні захворіли на коронавірус 16 427 людей, серед них 628 дітей та 383 медпрацівники. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 433 хворих.

Госпіталізації потребували 4 229 пацієнтів з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на хворобу. Натомість видужало від коронавірусу 11 148 мешканців країни.

До теми Склад COVID-вакцин, якими вакцинують українців

Ситуація з тестуванням

Лабораторії провели 119 615 тестувань: методом ПЛР – 51 344, методом ІФА – 20 017, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48 254).

За весь час пандемії в Україні:

захворіли – 1 903 765 людей;

одужало – 1 453 766 хворих;

померли від ускладнень – 38 658 пацієнтів.

Коротко про вакцинацію проти COVID-19

Від учора щеплення проти коронавірусу отримали ще 15 744 людини. Загалом, від початку вакцинальної кампанії вакциновано 419 297 людей, з них отримали 1 дозу – 419 295 осіб, завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози – 5 людей, зокрема, 2 – отримали першу дозу закордоном.

Щеплення проводили 124 мобільні бригади з імунізації та 747 пунктів щеплення.

Станом на 14 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 454 315 людей.

Статистика інфікованих та вакцинованих в регіонах за добу:

м. Київ – 1 625 випадків/ 2 220 щеплень;

Вінницька область – 450 випадків/ 195 щеплень;

Волинська область – 397 випадків/ 503 щеплення;

Дніпропетровська область – 1 005 випадків/ 2 560 щеплень;

Донецька область – 961 випадок/ 440 щеплень;

Житомирська область – 648 випадків/ 826 щеплень;

Закарпатська – 305 випадків/ 310 щеплень;

Запорізька область – 1 015 випадків/ 540 щеплень;

Івано-Франківська область – 194 випадки/ 516 щеплень;

Київська область – 835 випадків/ 112 щеплень;

Кіровоградська область – 183 випадки/ 680 щеплень;

Луганська область – 292 випадки/ 250 щеплень;

Львівська область – 748 випадків/ 2 340 щеплень;

Миколаївська область – 404 випадки/ 470 щеплень;

Одеська область – 881 випадок/ 540 щеплень;

Полтавська область – 627 випадків/ 410 щеплень;

Рівненська область – 505 випадків/ 330 щеплень;

Сумська область – 644 випадки/ 330 щеплень;

Тернопільська область – 403 випадки/ 380 щеплень;

Харківська область – 1 168 випадків/ 230 щеплень;

Херсонська область – 324 випадки/ 390 щеплень;

Хмельницька область – 1 088 випадків/ 720 щеплень;

Черкаська область – 747 випадків/ 0 щеплень;

Чернівецька область – 252 випадки/ 260 щеплень;

Чернігівська область – 726 випадків/ 192 щеплення.

* Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Пам'ятайте прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук.



Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу