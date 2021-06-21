Впродовж суботи, 20 червня госпіталізували до лікарень 375 пацієнтів з COVID-19, які потребували інтенсивної медичної допомоги.
До теми Як пандемія змінила світ – 5 речей, які залишаться з нами назавжди
Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 16 пацієнтів. Водночас одужали – 677 мешканців країни.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 8 943 особи,
- методом ІФА – 1 147 осіб,
- експрес-тестами – 4 008 осіб.
Добовий приріст захворюваності в регіонах:
- Київ – 95 випадків;
- Вінницька область – 10 випадків;
- Волинська область – 10 випадків;
- Дніпропетровська область – 22 випадки;
- Донецька область – 17 випадків;
- Житомирська область – 9 випадків;
- Закарпатська область – 0 випадків;
- Запорізька область – 22 випадки;
- Івано-Франківська область – 0 випадків;
- Київська область – 14 випадків;
- Кіровоградська область – 4 випадки;
- Луганська область – 5 випадків;
- Львівська область – 23 випадки;
- Миколаївська область – 26 випадків;
- Одеська область – 12 випадків;
- Полтавська область – 4 випадки;
- Рівненська область – 8 випадків;
- Сумська область – 14 випадків;
- Тернопільська область – 6 випадків;
- Харківська область – 4 випадки;
- Херсонська область – 7 випадків;
- Хмельницька область – 5 випадків;
- Черкаська область – 7 випадків;
- Чернівецька область – 15 випадків;
- Чернігівська область – 1 випадок.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу