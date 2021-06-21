COVID-19 в Україні: понад 300 інфікованих, 16 летальних

21 червня 2021 , 08:22
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Джерело:

МОЗ

За добу в Україні захворіли на коронавірус 323 людей, з них дітей – 15. Водночас від учора коронавірус не виявили в жодного медпрацівника.

Впродовж суботи, 20 червня госпіталізували до лікарень 375 пацієнтів з COVID-19, які потребували інтенсивної медичної допомоги.

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Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 16 пацієнтів. Водночас одужали – 677 мешканців країни.

За добу протестовано:

  • методом ПЛР – 8 943 особи,
  • методом ІФА – 1 147 осіб,
  • експрес-тестами – 4 008 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіли – 2 229 846 людини. Станом на 21 червня одужали – 2 152 140 пацієнтів. Від ускладнень коронавірусу та наявність супутніх захворювань померли 52 032 хворих на COVID-19.

Добовий приріст захворюваності в регіонах:

  • Київ – 95 випадків;
  • Вінницька область – 10 випадків;
  • Волинська область – 10 випадків;
  • Дніпропетровська область – 22 випадки;
  • Донецька область – 17 випадків;
  • Житомирська область – 9 випадків;
  • Закарпатська область – 0 випадків;
  • Запорізька область – 22 випадки;
  • Івано-Франківська область – 0 випадків;
  • Київська область – 14 випадків;
  • Кіровоградська область – 4 випадки;
  • Луганська область – 5 випадків;
  • Львівська область – 23 випадки;
  • Миколаївська область – 26 випадків;
  • Одеська область – 12 випадків;
  • Полтавська область – 4 випадки;
  • Рівненська область – 8 випадків;
  • Сумська область – 14 випадків;
  • Тернопільська область – 6 випадків;
  • Харківська область – 4 випадки;
  • Херсонська область – 7 випадків;
  • Хмельницька область – 5 випадків;
  • Черкаська область – 7 випадків;
  • Чернівецька область – 15 випадків;
  • Чернігівська область – 1 випадок.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні


Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Лукашевська