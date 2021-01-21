COVID-19 в Україні: понад 5 тисяч інфікованих, майже 14 тисяч – видужали
Станом на 21 січня за добу в Україні захворіли на коронавірус 5 583 людини. Зокрема, захворіли 173 дитини та 229 медпрацівників.
Як змінилась ситуація з COVID-19 добу
Найбільшу кількість хворих випадків виявили у м. Київ (595), Запорізькій (358), Львівській (337), Харківській (302) та Дніпропетровській (295) областях. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у фейсбук.
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Також за минулу добу потребували госпіталізації 1 811 хворих на COVID-19, або людей з підозрою на недугу. Від ускладнень коронавірусу померли 241 пацієнт.
Натомість одужали від COVID-19 за минулу добу 13 981 пацієнт.
Кількість проведених тестуваньВід учора лабораторії здійснили 41 597 тестувань, зокрема методом ПЛР – 24 504, методом ІФА – 17 093. Від початку пандемії лабораторії МОЗ провели 6 034 418 ПЛР-тестувань.
COVID-19 в регіонах: добовий приріст хворих
- м. Київ – 595 випадків;
- Вінницька область – 186 випадків;
- Волинська область – 154 випадки;
- Дніпропетровська область – 295 випадків;
- Донецька область – 280 випадків;
- Житомирська область – 184 випадки;
- Закарпатська область – 127 випадків;
- Запорізька область – 358 випадків;
- Івано-Франківська область – 177 випадків;
- Київська область – 235 випадків;
- Кіровоградська область – 41 випадок;
- Луганська область – 124 випадки;
- Львівська область – 337 випадків;
- Миколаївська область – 170 випадків;
- Одеська область – 223 випадки;
- Полтавська область – 244 випадки;
- Рівненська область – 251 випадок;
- Сумська область – 261 випадок;
- Тернопільська область – 150 випадків;
- Харківська область – 302 випадки;
- Херсонська область – 101 випадок;
- Хмельницька область – 202 випадки;
- Черкаська область – 162 випадки;
- Чернівецька область – 209 випадків;
- Чернігівська область – 215 випадків.
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