Станом на 21 січня за добу в Україні захворіли на коронавірус 5 583 людини. Зокрема, захворіли 173 дитини та 229 медпрацівників.

Як змінилась ситуація з COVID-19 добу

Найбільшу кількість хворих випадків виявили у м. Київ (595), Запорізькій (358), Львівській (337), Харківській (302) та Дніпропетровській (295) областях. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у фейсбук.

До теми Новини про коронавірус 20 січня: рекорд смертей у світі, 52% українців не хочуть вакцинуватись

Також за минулу добу потребували госпіталізації 1 811 хворих на COVID-19, або людей з підозрою на недугу. Від ускладнень коронавірусу померли 241 пацієнт.

Натомість одужали від COVID-19 за минулу добу 13 981 пацієнт.

Кількість проведених тестувань Від учора лабораторії здійснили 41 597 тестувань, зокрема методом ПЛР – 24 504, методом ІФА – 17 093. Від початку пандемії лабораторії МОЗ провели 6 034 418 ПЛР-тестувань.

COVID-19 в регіонах: добовий приріст хворих

м. Київ – 595 випадків;

Вінницька область – 186 випадків;

Волинська область – 154 випадки;

Дніпропетровська область – 295 випадків;

Донецька область – 280 випадків;

Житомирська область – 184 випадки;

Закарпатська область – 127 випадків;

Запорізька область – 358 випадків;

Івано-Франківська область – 177 випадків;

Київська область – 235 випадків;

Кіровоградська область – 41 випадок;

Луганська область – 124 випадки;

Львівська область – 337 випадків;

Миколаївська область – 170 випадків;

Одеська область – 223 випадки;

Полтавська область – 244 випадки;

Рівненська область – 251 випадок;

Сумська область – 261 випадок;

Тернопільська область – 150 випадків;

Харківська область – 302 випадки;

Херсонська область – 101 випадок;

Хмельницька область – 202 випадки;

Черкаська область – 162 випадки;

Чернівецька область – 209 випадків;

Чернігівська область – 215 випадків.

За весь час пандемії в Україні захворіли на коронавірус 1 177 621 людина, з них станом на 21 січня одужали 914 730 хворих. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 21 499 мешканців України.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу