Актуальна статистика

Впродовж доби до лікарень госпіталізували 364 пацієнти з середньої важкості або важким перебігом COVID-19. Водночас видужали від коронавірусу 809 громадян.

До теми Кількість антитіл не залежить від вакцини, а від організму людини, – Радуцький

За добу протестовано:

  • методом ПЛР – 18 520 осіб,
  • методом ІФА – 8 452 особи,
  • експрес-тестами – 13 225 осіб.

Всього в країні провели 11 020 262 ПЛР-тестувань.

Добовий приріст інфікованих в регіонах

  • м. Київ – 150 випадків;
  • Вінницька область – 13 випадків;
  • Волинська область – 3 випадки;
  • Дніпропетровська область – 22 випадки;
  • Донецька область – 29 випадків;
  • Житомирська область – 10 випадків;
  • Закарпатська область – 2 випадки;
  • Запорізька область – 4 випадки;
  • Івано-Франківська область – 10 випадків;
  • Київська область – 47 випадків;
  • Кіровоградська область – 11 випадків;
  • Луганська область – 16 випадків;
  • Львівська область – 29 випадків;
  • Миколаївська область – 13 випадків;
  • Одеська область – 29 випадків;
  • Полтавська область – 8 випадків;
  • Рівненська область – 11 випадків;
  • Сумська область – 9 випадків;
  • Тернопільська область – 3 випадки;
  • Харківська область – 40 випадків;
  • Херсонська область – 13 випадків;
  • Хмельницька область – 7 випадків;
  • Черкаська область – 11 випадків;
  • Чернівецька область – 7 випадків;
  • Чернігівська область – 10 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу