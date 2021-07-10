COVID-19 в Україні: понад 500 хворих, 20 летальних
10 липня 2021 , 08:15Читать новость на русском
Джерело:МОЗ
В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 507 людей, з них 41 дитина та 33 медпрацівники. Від ускладнень коронавірусу померли 20 хворих.
Актуальна статистика
Впродовж доби до лікарень госпіталізували 364 пацієнти з середньої важкості або важким перебігом COVID-19. Водночас видужали від коронавірусу 809 громадян.
До теми Кількість антитіл не залежить від вакцини, а від організму людини, – Радуцький
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 18 520 осіб,
- методом ІФА – 8 452 особи,
- експрес-тестами – 13 225 осіб.
Всього в країні провели 11 020 262 ПЛР-тестувань.
За весь час пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіли 2 240 753 людини;
- видужали 2 176 919 людей;
- від ускладнень померли 52 592 людини.
Добовий приріст інфікованих в регіонах
- м. Київ – 150 випадків;
- Вінницька область – 13 випадків;
- Волинська область – 3 випадки;
- Дніпропетровська область – 22 випадки;
- Донецька область – 29 випадків;
- Житомирська область – 10 випадків;
- Закарпатська область – 2 випадки;
- Запорізька область – 4 випадки;
- Івано-Франківська область – 10 випадків;
- Київська область – 47 випадків;
- Кіровоградська область – 11 випадків;
- Луганська область – 16 випадків;
- Львівська область – 29 випадків;
- Миколаївська область – 13 випадків;
- Одеська область – 29 випадків;
- Полтавська область – 8 випадків;
- Рівненська область – 11 випадків;
- Сумська область – 9 випадків;
- Тернопільська область – 3 випадки;
- Харківська область – 40 випадків;
- Херсонська область – 13 випадків;
- Хмельницька область – 7 випадків;
- Черкаська область – 11 випадків;
- Чернівецька область – 7 випадків;
- Чернігівська область – 10 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу