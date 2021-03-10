На коронавірус за добу захворіли 6 377 українців, з них 309 дітей та 263 медпрацівники. Найбільше хворих виявили в Києві.

Як змінилась ситуація за добу

Госпіталізації потребували 1 904 пацієнти з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на хворобу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 219 українців. Водночас видужали від коронавірусу 5 867 людей.

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Від учора лабораторії МОЗ провели 64 126 тестувань:

методом ПЛР – 33 904,

методом ІФА – 15 116,

досліджень експрес-тестами на антиген – 15 106.

Усього, від початку епідемії в Україні проведено 7 188 346 ПЛР-тестувань на виявлення коронавірусної хвороби.

За весь час пандемії в Україні захворіли – 1 416 438 людей. Станом на 10 березня видужали 1 204 916 хворих. Натомість померли від ускладнень COVID-19 та наявності супутніх захворювань – 27 423 українці.

Статистика коронавірусу в областях: добовий показник

м. Київ – 644 випадки;

Вінницька область – 575 випадків;

Волинська область – 125 випадків;

Дніпропетровська область – 226 випадків;

Донецька область – 118 випадків;

Житомирська область – 141 випадок;

Закарпатська область – 399 випадків;

Запорізька область – 218 випадків;

Івано-Франківська область – 502 випадки;

Київська область – 320 випадків;

Кіровоградська область – 31 випадок;

Луганська область – 74 випадки;

Львівська область – 523 випадки;

Миколаївська область – 229 випадків;

Одеська область – 586 випадків;

Полтавська область – 153 випадки;

Рівненська область – 173 випадки;

Сумська область – 50 випадків;

Тернопільська область – 148 випадків;

Харківська область – 270 випадків;

Херсонська область – 6 випадків;

Хмельницька область – 152 випадки;

Черкаська область – 151 випадок;

Чернівецька область – 533 випадки;

Чернігівська область – 30 випадків.

*У статистиці не вказані дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.

Зверніть увагу! В Україні триває вакцинація проти коронавірусу, яка стартувала 24 лютого 2021 року. Імунізація – найкращий спосіб захиститись від ризику ускладнень та госпіталізації при COVID-19, також вакцинація запобігає інфікуванню.



Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал