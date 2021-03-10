COVID-19 в Україні: понад 6 тисяч захворіли, 219 – померли
На коронавірус за добу захворіли 6 377 українців, з них 309 дітей та 263 медпрацівники. Найбільше хворих виявили в Києві.
Джерело:фейсбук Максима Степанова
Як змінилась ситуація за добу
Госпіталізації потребували 1 904 пацієнти з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на хворобу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 219 українців. Водночас видужали від коронавірусу 5 867 людей.
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Від учора лабораторії МОЗ провели 64 126 тестувань:
- методом ПЛР – 33 904,
- методом ІФА – 15 116,
- досліджень експрес-тестами на антиген – 15 106.
Усього, від початку епідемії в Україні проведено 7 188 346 ПЛР-тестувань на виявлення коронавірусної хвороби.
Статистика коронавірусу в областях: добовий показник
- м. Київ – 644 випадки;
- Вінницька область – 575 випадків;
- Волинська область – 125 випадків;
- Дніпропетровська область – 226 випадків;
- Донецька область – 118 випадків;
- Житомирська область – 141 випадок;
- Закарпатська область – 399 випадків;
- Запорізька область – 218 випадків;
- Івано-Франківська область – 502 випадки;
- Київська область – 320 випадків;
- Кіровоградська область – 31 випадок;
- Луганська область – 74 випадки;
- Львівська область – 523 випадки;
- Миколаївська область – 229 випадків;
- Одеська область – 586 випадків;
- Полтавська область – 153 випадки;
- Рівненська область – 173 випадки;
- Сумська область – 50 випадків;
- Тернопільська область – 148 випадків;
- Харківська область – 270 випадків;
- Херсонська область – 6 випадків;
- Хмельницька область – 152 випадки;
- Черкаська область – 151 випадок;
- Чернівецька область – 533 випадки;
- Чернігівська область – 30 випадків.
*У статистиці не вказані дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.
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