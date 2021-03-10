COVID-19 в Україні: понад 6 тисяч захворіли, 219 – померли

Джерело:фейсбук Максима Степанова
На коронавірус за добу захворіли 6 377 українців, з них 309 дітей та 263 медпрацівники. Найбільше хворих виявили в Києві.
Госпіталізації потребували 1 904 пацієнти з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на хворобу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 219 українців. Водночас видужали від коронавірусу 5 867 людей.
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Усього, від початку епідемії в Україні проведено 7 188 346 ПЛР-тестувань на виявлення коронавірусної хвороби.За весь час пандемії в Україні захворіли – 1 416 438 людей. Станом на 10 березня видужали 1 204 916 хворих. Натомість померли від ускладнень COVID-19 та наявності супутніх захворювань – 27 423 українці.
*У статистиці не вказані дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.Зверніть увагу! В Україні триває вакцинація проти коронавірусу, яка стартувала 24 лютого 2021 року. Імунізація – найкращий спосіб захиститись від ризику ускладнень та госпіталізації при COVID-19, також вакцинація запобігає інфікуванню.
Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал