COVID-19 в Україні: понад 6 тисяч захворіли, 219 – померли

10 березня 2021 , 08:13
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Джерело:

фейсбук Максима Степанова

На коронавірус за добу захворіли 6 377 українців, з них 309 дітей та 263 медпрацівники. Найбільше хворих виявили в Києві.

Як змінилась ситуація за добу

Госпіталізації потребували 1 904 пацієнти з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на хворобу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 219 українців. Водночас видужали від коронавірусу 5 867 людей.

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Від учора лабораторії МОЗ провели 64 126 тестувань:

  • методом ПЛР – 33 904,
  • методом ІФА – 15 116,
  • досліджень експрес-тестами на антиген – 15 106.

Усього, від початку епідемії в Україні проведено 7 188 346 ПЛР-тестувань на виявлення коронавірусної хвороби.

За весь час пандемії в Україні захворіли – 1 416 438 людей. Станом на 10 березня видужали 1 204 916 хворих. Натомість померли від ускладнень COVID-19 та наявності супутніх захворювань – 27 423 українці.

Статистика коронавірусу в областях: добовий показник

  • м. Київ – 644 випадки;
  • Вінницька область – 575 випадків;
  • Волинська область – 125 випадків;
  • Дніпропетровська область – 226 випадків;
  • Донецька область – 118 випадків;
  • Житомирська область – 141 випадок;
  • Закарпатська область – 399 випадків;
  • Запорізька область – 218 випадків;
  • Івано-Франківська область – 502 випадки;
  • Київська область – 320 випадків;
  • Кіровоградська область – 31 випадок;
  • Луганська область – 74 випадки;
  • Львівська область – 523 випадки;
  • Миколаївська область – 229 випадків;
  • Одеська область – 586 випадків;
  • Полтавська область – 153 випадки;
  • Рівненська область – 173 випадки;
  • Сумська область – 50 випадків;
  • Тернопільська область – 148 випадків;
  • Харківська область – 270 випадків;
  • Херсонська область – 6 випадків;
  • Хмельницька область – 152 випадки;
  • Черкаська область – 151 випадок;
  • Чернівецька область – 533 випадки;
  • Чернігівська область – 30 випадків.

*У статистиці не вказані дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.

Зверніть увагу! В Україні триває вакцинація проти коронавірусу, яка стартувала 24 лютого 2021 року. Імунізація – найкращий спосіб захиститись від ризику ускладнень та госпіталізації при COVID-19, також вакцинація запобігає інфікуванню.


Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал