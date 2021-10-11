COVID-19 в Україні: понад 8 тисяч інфікованих та майже 3 тисячі госпіталізованих

11 жовтня 2021 , 08:18
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Джерело:

МОЗ

Впродовж останньої доби в Україні захворіли на коронавірус 8832 людей, зокрема 863 дитини та 78 медпрацівників.

Статистика поширення COVID-19

До лікарень госпіталізували 2 672 людини з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 207 пацієнтів. Водночас видужали 2 053 людини.

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За останню добу найбільшу кількість випадків зареєстрували у Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій та Житомирській областях.

Лабораторії здійснили 52064 тестувань на виявлення SARS-CoV-2, зокрема:

  • методом ПЛР – 23 675
  • методом ІФА – 3 480
  • експрес-тестами – 24 909

Загальна статистика коронавірусу

За весь час пандемії COVID-19 в Україні підтвердили 2 550 089 випадків захворювання. Станом на 11 жовтня одужало 2 292 480 людей. Жертвами коронавірусу стали 58 700 інфікованих. 

Поширення коронавірусу в областях: добовий показник  

  • м. Київ – 213 випадків;
  • Вінницька область – 108 випадків;
  • Волинська область – 206 випадків;
  • Дніпропетровська область – 765 випадків;
  • Донецька область – 469 випадків;
  • Житомирська область – 510 випадків;
  • Закарпатська область – 41 випадок;
  • Запорізька область – 687 випадків;
  • Івано-Франківська область – 122 випадки;
  • Київська область – 72 випадки;
  • Кіровоградська область – 34 випадки;
  • Луганська область – 218 випадків;
  • Львівська область – 343 випадки;
  • Миколаївська область – 392 випадки;
  • Одеська область – 690 випадків;
  • Полтавська область – 132 випадки;
  • Рівненська область – 169 випадків;
  • Сумська область – 468 випадків;
  • Тернопільська область – 234 випадки;
  • Харківська область – 1 419 випадків;
  • Херсонська область – 374 випадки;
  • Хмельницька область – 287 випадків;
  • Черкаська область – 230 випадків;
  • Чернівецька область – 447 випадків;
  • Чернігівська область – 202 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Статистика вакцинації проти COVID-19

Від учора щеплення проти коронавірусу отримали 39 060 людей, зокрема першу дозу – 19 277 людей, другу дозу –  19 783 людини.

Протягом доби працювали:

  • 353 мобільні бригади,
  • 1 282 пункти щеплення;
  • 356 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу щеплено 7 548 873 людини:

  • з них принаймні одну дозу отримали – 7 548 871 людина,
  • повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 135 032 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 13 683 903 щеплення.


Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Лукашевська