COVID-19 в Україні: понад 8 тисяч інфікованих та майже 3 тисячі госпіталізованих
Джерело:МОЗ
Впродовж останньої доби в Україні захворіли на коронавірус 8832 людей, зокрема 863 дитини та 78 медпрацівників.
Статистика поширення COVID-19
До лікарень госпіталізували 2 672 людини з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 207 пацієнтів. Водночас видужали 2 053 людини.
Увага Під час пандемії COVID-19 зросла смертність серед людей з психічними розладами
За останню добу найбільшу кількість випадків зареєстрували у Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій та Житомирській областях.
Лабораторії здійснили 52064 тестувань на виявлення SARS-CoV-2, зокрема:
- методом ПЛР – 23 675
- методом ІФА – 3 480
- експрес-тестами – 24 909
Загальна статистика коронавірусу
За весь час пандемії COVID-19 в Україні підтвердили 2 550 089 випадків захворювання. Станом на 11 жовтня одужало 2 292 480 людей. Жертвами коронавірусу стали 58 700 інфікованих.
Поширення коронавірусу в областях: добовий показник
- м. Київ – 213 випадків;
- Вінницька область – 108 випадків;
- Волинська область – 206 випадків;
- Дніпропетровська область – 765 випадків;
- Донецька область – 469 випадків;
- Житомирська область – 510 випадків;
- Закарпатська область – 41 випадок;
- Запорізька область – 687 випадків;
- Івано-Франківська область – 122 випадки;
- Київська область – 72 випадки;
- Кіровоградська область – 34 випадки;
- Луганська область – 218 випадків;
- Львівська область – 343 випадки;
- Миколаївська область – 392 випадки;
- Одеська область – 690 випадків;
- Полтавська область – 132 випадки;
- Рівненська область – 169 випадків;
- Сумська область – 468 випадків;
- Тернопільська область – 234 випадки;
- Харківська область – 1 419 випадків;
- Херсонська область – 374 випадки;
- Хмельницька область – 287 випадків;
- Черкаська область – 230 випадків;
- Чернівецька область – 447 випадків;
- Чернігівська область – 202 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Статистика вакцинації проти COVID-19
Від учора щеплення проти коронавірусу отримали 39 060 людей, зокрема першу дозу – 19 277 людей, другу дозу – 19 783 людини.
Протягом доби працювали:
- 353 мобільні бригади,
- 1 282 пункти щеплення;
- 356 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу щеплено 7 548 873 людини:
- з них принаймні одну дозу отримали – 7 548 871 людина,
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 135 032 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом проведено 13 683 903 щеплення.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу