COVID-19 в Україні: понад 8 тисяч інфікованих та майже 3 тисячі госпіталізованих

Впродовж останньої доби в Україні захворіли на коронавірус 8832 людей, зокрема 863 дитини та 78 медпрацівників.

Статистика поширення COVID-19

До лікарень госпіталізували 2 672 людини з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 207 пацієнтів. Водночас видужали 2 053 людини.

Увага Під час пандемії COVID-19 зросла смертність серед людей з психічними розладами

За останню добу найбільшу кількість випадків зареєстрували у Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій та Житомирській областях.

Лабораторії здійснили 52064 тестувань на виявлення SARS-CoV-2, зокрема:

методом ПЛР – 23 675

методом ІФА – 3 480

експрес-тестами – 24 909

Загальна статистика коронавірусу

За весь час пандемії COVID-19 в Україні підтвердили 2 550 089 випадків захворювання. Станом на 11 жовтня одужало 2 292 480 людей. Жертвами коронавірусу стали 58 700 інфікованих.

Поширення коронавірусу в областях: добовий показник

м. Київ – 213 випадків;

Вінницька область – 108 випадків;

Волинська область – 206 випадків;

Дніпропетровська область – 765 випадків;

Донецька область – 469 випадків;

Житомирська область – 510 випадків;

Закарпатська область – 41 випадок;

Запорізька область – 687 випадків;

Івано-Франківська область – 122 випадки;

Київська область – 72 випадки;

Кіровоградська область – 34 випадки;

Луганська область – 218 випадків;

Львівська область – 343 випадки;

Миколаївська область – 392 випадки;

Одеська область – 690 випадків;

Полтавська область – 132 випадки;

Рівненська область – 169 випадків;

Сумська область – 468 випадків;

Тернопільська область – 234 випадки;

Харківська область – 1 419 випадків;

Херсонська область – 374 випадки;

Хмельницька область – 287 випадків;

Черкаська область – 230 випадків;

Чернівецька область – 447 випадків;

Чернігівська область – 202 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Статистика вакцинації проти COVID-19

Від учора щеплення проти коронавірусу отримали 39 060 людей, зокрема першу дозу – 19 277 людей, другу дозу – 19 783 людини.

Протягом доби працювали:

353 мобільні бригади,

1 282 пункти щеплення;

356 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу щеплено 7 548 873 людини:

з них принаймні одну дозу отримали – 7 548 871 людина,

повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 135 032 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 13 683 903 щеплення.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу