COVID-19 в Україні: понад тисяча інфікованих, 16 померли
6 серпня 2021 , 08:18Читать новость на русском
Джерело:МОЗ
Впродовж минулої доби в Україні захворіли на коронавірус 1081 людина, зокрема 74 дитини та 32 медпрацівники. Найбільше хворих виявили в столиці.
Як змінилась ситуація за добу
До лікарень госпіталізували 516 людей з вираженими симптомами COVID-19, які потребували медичного контролю. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 16 пацієнтів. Водночас 478 пацієнтів повідомили про одужання.
До теми МОЗ розглядає 3 сценарії третьої хвилі коронавірусу
Кількість проведених тестувань на COVID-19:
- методом ПЛР – 19 929 людей,
- методом ІФА – 7 546 людей,
- експрес-тестами – 15 122 людини.
Добовий приріст випадків коронавірусу в регіонах
- Київ – 164 випадки;
- Вінницька область – 46 випадків;
- Волинська область – 9 випадків;
- Дніпропетровська область – 54 випадки;
- Донецька область – 57 випадків;
- Житомирська область – 17 випадків;
- Закарпатська область – 11 випадків;
- Запорізька область – 43 випадки;
- Івано-Франківська область – 16 випадків;
- Київська область – 54 випадки;
- Кіровоградська область – 6 випадків;
- Луганська область – 25 випадків;
- Львівська область – 54 випадки;
- Миколаївська область – 13 випадків;
- Одеська область – 92 випадки;
- Полтавська область – 23 випадки;
- Рівненська область – 16 випадків;
- Сумська область – 49 випадків;
- Тернопільська область – 32 випадки;
- Харківська область – 83 випадки;
- Херсонська область – 95 випадків;
- Хмельницька область – 37 випадків;
- Черкаська область – 26 випадків;
- Чернівецька область – 24 випадки;
- Чернігівська область – 25 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу