COVID-19 в Україні: понад тисяча інфікованих, 16 померли

Впродовж минулої доби в Україні захворіли на коронавірус 1081 людина, зокрема 74 дитини та 32 медпрацівники. Найбільше хворих виявили в столиці.

Як змінилась ситуація за добу

До лікарень госпіталізували 516 людей з вираженими симптомами COVID-19, які потребували медичного контролю. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 16 пацієнтів. Водночас 478 пацієнтів повідомили про одужання.

До теми МОЗ розглядає 3 сценарії третьої хвилі коронавірусу

Кількість проведених тестувань на COVID-19:

методом ПЛР – 19 929 людей,

методом ІФА – 7 546 людей,

експрес-тестами – 15 122 людини.

Добовий приріст випадків коронавірусу в регіонах

Київ – 164 випадки;

Вінницька область – 46 випадків;

Волинська область – 9 випадків;

Дніпропетровська область – 54 випадки;

Донецька область – 57 випадків;

Житомирська область – 17 випадків;

Закарпатська область – 11 випадків;

Запорізька область – 43 випадки;

Івано-Франківська область – 16 випадків;

Київська область – 54 випадки;

Кіровоградська область – 6 випадків;

Луганська область – 25 випадків;

Львівська область – 54 випадки;

Миколаївська область – 13 випадків;

Одеська область – 92 випадки;

Полтавська область – 23 випадки;

Рівненська область – 16 випадків;

Сумська область – 49 випадків;

Тернопільська область – 32 випадки;

Харківська область – 83 випадки;

Херсонська область – 95 випадків;

Хмельницька область – 37 випадків;

Черкаська область – 26 випадків;

Чернівецька область – 24 випадки;

Чернігівська область – 25 випадків.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 257 478 людей. Станом на 6 серпня видужали 2 189 293 особи. Від ускладнень коронавірусу померли 53 065 громадяни країни.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



​Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу