COVID-19 в Україні: понад тисяча інфікованих, 16 померли

6 серпня 2021 , 08:18
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Джерело:

МОЗ

Впродовж минулої доби в Україні захворіли на коронавірус 1081 людина, зокрема 74 дитини та 32 медпрацівники. Найбільше хворих виявили в столиці.

Як змінилась ситуація за добу

До лікарень госпіталізували 516 людей з вираженими симптомами COVID-19, які потребували медичного контролю. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 16 пацієнтів. Водночас 478 пацієнтів повідомили про одужання. 

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Кількість проведених тестувань на COVID-19:

  • методом ПЛР – 19 929 людей,
  • методом ІФА – 7 546 людей,
  • експрес-тестами – 15 122 людини.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 257 478 людей. Станом на 6 серпня видужали 2 189 293 особи. Від ускладнень коронавірусу померли 53 065 громадяни країни.   

Добовий приріст випадків коронавірусу в регіонах

  • Київ – 164 випадки;
  • Вінницька область – 46 випадків;
  • Волинська область – 9 випадків;
  • Дніпропетровська область – 54 випадки;
  • Донецька область – 57 випадків;
  • Житомирська область – 17 випадків;
  • Закарпатська область – 11 випадків;
  • Запорізька область – 43 випадки;
  • Івано-Франківська область – 16 випадків;
  • Київська область – 54 випадки;
  • Кіровоградська область – 6 випадків;
  • Луганська область – 25 випадків;
  • Львівська область – 54 випадки;
  • Миколаївська область – 13 випадків;
  • Одеська область – 92 випадки;
  • Полтавська область – 23 випадки;
  • Рівненська область – 16 випадків;
  • Сумська область – 49 випадків;
  • Тернопільська область – 32 випадки;
  • Харківська область – 83 випадки;
  • Херсонська область – 95 випадків;
  • Хмельницька область – 37 випадків;
  • Черкаська область – 26 випадків;
  • Чернівецька область – 24 випадки;
  • Чернігівська область – 25 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Лукашевська