Статистика COVID-19

До лікарень госпіталізували 400 людей з вираженими симптомами коронавірусу, які потребували медичного контролю. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 5 пацієнтів. Водночас видужали щонайменше 281 людина.

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Після вихідних традиційно нижча захворюваність

Зниження захворюваності логічне, адже на вихідних проводять менше тестувань. Зокрема, за добу провели 16 720 тестів на наявність коронавірусної інфекції, зокрема:

  • методом ПЛР – 9 383 особи,
  • методом ІФА – 1 424 особи,
  • експрес-тестами – 5 913 осіб.

Загалом в країні провели уже 11 537 474 ПЛР-тестувань.

Кількість хворих на коронавірус в регіонах: добовий показник

  • Київ – 51 випадок;
  • Вінницька область – 24 випадки;
  • Волинська область – 2 випадки;
  • Дніпропетровська область – 12 випадків;
  • Донецька область – 1 випадок;
  • Житомирська область – 17 випадків;
  • Запорізька область – не повідомили про жодний випадок;
  • Закарпатська область – не повідомили про жодний випадок;
  • Івано-Франківська область – 20 випадків;
  • Київська область – 5 випадків;
  • Кіровоградська область – 1 випадок;
  • Луганська область – 9 випадків;
  • Львівська область – 9 випадків;
  • Миколаївська область – 8 випадків;
  • Одеська область – 39 випадків;
  • Полтавська область – 1 випадок;
  • Рівненська область – 2 випадки;
  • Сумська область – 15 випадків;
  • Тернопільська область – 32 випадки;
  • Харківська область – 13 випадків;
  • Херсонська область – 7 випадків;
  • Хмельницька область – 3 випадки;
  • Черкаська область –2 випадки;
  • Чернівецька область – 21 випадок;
  • Чернігівська область – 6 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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