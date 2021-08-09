Статистика COVID-19
До лікарень госпіталізували 400 людей з вираженими симптомами коронавірусу, які потребували медичного контролю. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 5 пацієнтів. Водночас видужали щонайменше 281 людина.
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Після вихідних традиційно нижча захворюваність
Зниження захворюваності логічне, адже на вихідних проводять менше тестувань. Зокрема, за добу провели 16 720 тестів на наявність коронавірусної інфекції, зокрема:
- методом ПЛР – 9 383 особи,
- методом ІФА – 1 424 особи,
- експрес-тестами – 5 913 осіб.
Загалом в країні провели уже 11 537 474 ПЛР-тестувань.
Кількість хворих на коронавірус в регіонах: добовий показник
- Київ – 51 випадок;
- Вінницька область – 24 випадки;
- Волинська область – 2 випадки;
- Дніпропетровська область – 12 випадків;
- Донецька область – 1 випадок;
- Житомирська область – 17 випадків;
- Запорізька область – не повідомили про жодний випадок;
- Закарпатська область – не повідомили про жодний випадок;
- Івано-Франківська область – 20 випадків;
- Київська область – 5 випадків;
- Кіровоградська область – 1 випадок;
- Луганська область – 9 випадків;
- Львівська область – 9 випадків;
- Миколаївська область – 8 випадків;
- Одеська область – 39 випадків;
- Полтавська область – 1 випадок;
- Рівненська область – 2 випадки;
- Сумська область – 15 випадків;
- Тернопільська область – 32 випадки;
- Харківська область – 13 випадків;
- Херсонська область – 7 випадків;
- Хмельницька область – 3 випадки;
- Черкаська область –2 випадки;
- Чернівецька область – 21 випадок;
- Чернігівська область – 6 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу