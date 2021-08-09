Різкий спад: актуальна статистика випадків COVID-19 в Україні

В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 300 людей, зокрема 20 дітей та 2 медпрацівників. Найбільше хворих виявили у столиці.

Статистика COVID-19

До лікарень госпіталізували 400 людей з вираженими симптомами коронавірусу, які потребували медичного контролю. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 5 пацієнтів. Водночас видужали щонайменше 281 людина.

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Після вихідних традиційно нижча захворюваність

Зниження захворюваності логічне, адже на вихідних проводять менше тестувань. Зокрема, за добу провели 16 720 тестів на наявність коронавірусної інфекції, зокрема:

методом ПЛР – 9 383 особи,

методом ІФА – 1 424 особи,

експрес-тестами – 5 913 осіб.

Загалом в країні провели уже 11 537 474 ПЛР-тестувань.

Зверніть увагу! Від початку пандемії COVID-19 в Україні офіційно зареєстрували 2 259 451 випадок коронавірусу.

Станом на 9 серпня про факт одужання повідомили щонайменше 2 191 202 людини. Втім, від ускладнень коронавірусної хвороби померли 53 100 мешканців країни.

Кількість хворих на коронавірус в регіонах: добовий показник

Київ – 51 випадок;

Вінницька область – 24 випадки;

Волинська область – 2 випадки;

Дніпропетровська область – 12 випадків;

Донецька область – 1 випадок;

Житомирська область – 17 випадків;

Запорізька область – не повідомили про жодний випадок;

Закарпатська область – не повідомили про жодний випадок;

Івано-Франківська область – 20 випадків;

Київська область – 5 випадків;

Кіровоградська область – 1 випадок;

Луганська область – 9 випадків;

Львівська область – 9 випадків;

Миколаївська область – 8 випадків;

Одеська область – 39 випадків;

Полтавська область – 1 випадок;

Рівненська область – 2 випадки;

Сумська область – 15 випадків;

Тернопільська область – 32 випадки;

Харківська область – 13 випадків;

Херсонська область – 7 випадків;

Хмельницька область – 3 випадки;

Черкаська область –2 випадки;

Чернівецька область – 21 випадок;

Чернігівська область – 6 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу