За добу видужали від коронавірусу більше людей, ніж інфікувались
Джерело:МОЗ
В Україні впродовж доби захворіли на коронавірус 7 464 людей, зокрема 579 дітей та 74 медпрацівники. Спад захворюваності є традиційним після вихідних. Сьогоднішні показники є найнижчими за півтора місяця.
Статистика COVID-19
До лікарень госпіталізували 2 501 пацієнта з вираженими симптомами COVID-19. На жаль, від ускладнень хвороби померли 326 хворих.
Натомість видужали – 10 540 людей. Кількість одужавших кілька діб поспіль перевищує кількість інфікованих.
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Показники тестування
Упродовж минулої доби, 21 листопада, в Україні провели 37 163 тести на коронавірус різними способами, зокрема:
- методом ПЛР – 15 526
- методом ІФА – 2 604
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 033.
Загальна статистика!
Від початку пандемії в Україні повідомили про 3 340 407 випадків захворювання на COVID-19. Станом на 22 листопада одужали 2 773 490 людей. Жертвами коронавірусу стали 81 598 мешканців країни.
Статистика коронавірусу в областях: добовий показник
- м. Київ – 358 хворих;
- Вінницька – 384 хворих;
- Волинська – 340 хворих;
- Дніпропетровська – 864 хворих;
- Донецька – 402 хворих;
- Житомирська – 385 хворих;
- Закарпатська – 190 хворих;
- Запорізька – 446 хворих;
- Івано-Франківська – 102 хворих;
- Київська – 343 хворих;
- Кіровоградська –190 хворих;
- Луганська – 37 хворих;
- Львівська – 397 хворих;
- Миколаївська – 655 хворих;
- Одеська – 451 хворий;
- Полтавська – 287 хворих;
- Рівненська – 161 хворий;
- Сумська – 205 хворих;
- Тернопільська – 156 хворих;
- Харківська – 330 хворих;
- Херсонська – 54 хворих;
- Хмельницька – 195 хворих;
- Черкаська – 272 хворих;
- Чернівецька – 121 хворий;
- Чернігівська – 139 хворих;
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Джерело: Worldometers / Інфографіка 24 каналу