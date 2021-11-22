За добу видужали від коронавірусу більше людей, ніж інфікувались

22 листопада 2021 , 08:14
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Джерело:

МОЗ

В Україні впродовж доби захворіли на коронавірус 7 464 людей, зокрема 579 дітей та 74 медпрацівники. Спад захворюваності є традиційним після вихідних. Сьогоднішні показники є найнижчими за півтора місяця.

Статистика COVID-19 

До лікарень госпіталізували 2 501 пацієнта з вираженими симптомами COVID-19. На жаль, від ускладнень хвороби померли 326 хворих.

Натомість видужали – 10 540 людей. Кількість одужавших кілька діб поспіль перевищує кількість інфікованих.

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Показники тестування

Упродовж минулої доби, 21 листопада, в Україні провели 37 163 тести на коронавірус різними способами, зокрема:

  • методом ПЛР – 15 526
  • методом ІФА – 2 604
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 033.

Загальна статистика!

Від початку пандемії в Україні повідомили про 3 340 407 випадків захворювання на COVID-19. Станом на 22 листопада одужали 2 773 490 людей. Жертвами коронавірусу стали 81 598 мешканців країни.

Статистика коронавірусу в областях: добовий показник

  • м. Київ – 358 хворих;
  • Вінницька – 384 хворих;
  • Волинська – 340 хворих;
  • Дніпропетровська – 864 хворих;
  • Донецька – 402 хворих;
  • Житомирська – 385 хворих;
  • Закарпатська – 190 хворих;
  • Запорізька – 446 хворих;
  • Івано-Франківська – 102 хворих;
  • Київська – 343 хворих;
  • Кіровоградська –190 хворих;
  • Луганська – 37 хворих;
  • Львівська – 397 хворих;
  • Миколаївська – 655 хворих;
  • Одеська – 451 хворий;
  • Полтавська – 287 хворих;
  • Рівненська – 161 хворий;
  • Сумська – 205 хворих;
  • Тернопільська – 156 хворих;
  • Харківська – 330 хворих;
  • Херсонська – 54 хворих;
  • Хмельницька – 195 хворих;
  • Черкаська – 272 хворих;
  • Чернівецька – 121 хворий;
  • Чернігівська – 139 хворих;

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Джерело: Worldometers / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Лукашевська