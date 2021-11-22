За добу видужали від коронавірусу більше людей, ніж інфікувались

В Україні впродовж доби захворіли на коронавірус 7 464 людей, зокрема 579 дітей та 74 медпрацівники. Спад захворюваності є традиційним після вихідних. Сьогоднішні показники є найнижчими за півтора місяця.

Статистика COVID-19

До лікарень госпіталізували 2 501 пацієнта з вираженими симптомами COVID-19. На жаль, від ускладнень хвороби померли 326 хворих.

Натомість видужали – 10 540 людей. Кількість одужавших кілька діб поспіль перевищує кількість інфікованих.

Увага Глава BioNTech розповів, як часто треба буде робити щеплення проти коронавірусу

Показники тестування

Упродовж минулої доби, 21 листопада, в Україні провели 37 163 тести на коронавірус різними способами, зокрема:

методом ПЛР – 15 526

методом ІФА – 2 604

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 033.

Загальна статистика!

Від початку пандемії в Україні повідомили про 3 340 407 випадків захворювання на COVID-19. Станом на 22 листопада одужали 2 773 490 людей. Жертвами коронавірусу стали 81 598 мешканців країни.

Статистика коронавірусу в областях: добовий показник

м. Київ – 358 хворих;

Вінницька – 384 хворих;

Волинська – 340 хворих;

Дніпропетровська – 864 хворих;

Донецька – 402 хворих;

Житомирська – 385 хворих;

Закарпатська – 190 хворих;

Запорізька – 446 хворих;

Івано-Франківська – 102 хворих;

Київська – 343 хворих;

Кіровоградська –190 хворих;

Луганська – 37 хворих;

Львівська – 397 хворих;

Миколаївська – 655 хворих;

Одеська – 451 хворий;

Полтавська – 287 хворих;

Рівненська – 161 хворий;

Сумська – 205 хворих;

Тернопільська – 156 хворих;

Харківська – 330 хворих;

Херсонська – 54 хворих;

Хмельницька – 195 хворих;

Черкаська – 272 хворих;

Чернівецька – 121 хворий;

Чернігівська – 139 хворих;

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Джерело: Worldometers / Інфографіка 24 каналу