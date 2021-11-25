Статистика поширення COVID-19

До лікарень госпіталізували 3 404 пацієнти з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 628 людей. Натомість видужали – 26 811 людей.

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Тестування населення

У вівторок в Україні провели 102 899 тестів на коронавірус, зокрема:

методом ПЛР — 52 316,

методом ІФА — 10 092,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40491.

За весь час пандемії в Україні зафіксували 3 384 404 випадки захворювання на COVID-19. Станом на 25 листопада видужали 2 852 452 людини. Жертвами коронавірусу, на жаль, стали 83 541 мешканець країни.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 1688 випадків;

Вінницька область – 810 випадків;

Волинська область – 492 випадки;

Дніпропетровська область – 893 випадки;

Донецька область – 924 випадки;

Житомирська область – 707 випадків;

Закарпатська область – 671 випадок;

Запорізька область – 1066 випадків;

Івано-Франківська область – 638 випадків;

Київська область – 719 випадків;

Кіровоградська область – 191 випадок;

Луганська область – 258 випадків;

Львівська область – 1048 випадків;

Миколаївська область – 442 випадки;

Одеська область – 644 випадки;

Полтавська область – 967 випадків;

Рівненська область – 659 випадків;

Сумська область – 534 випадки;

Тернопільська область – 339 випадків;

Харківська область – 728 випадків;

Херсонська область – 284 випадки;

Хмельницька область – 778 випадків;

Черкаська область – 523 випадки;

Чернівецька область – 235 випадків;

Чернігівська область – 705 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Джерело: Worldometers / Інфографіка 24 канал