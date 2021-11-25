Захворюваність знову зростає: майже 17 тисяч інфікованих, 628 померлих

25 листопада 2021 , 08:17
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Джерело:

МОЗ

Впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 16 943 людей, серед них 1 451 дитина та 304 медпрацівники. Водночас кількість одужавших перевищує кількість тих, що інфікувались.

Статистика поширення COVID-19

До лікарень госпіталізували 3 404 пацієнти з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 628 людей. Натомість видужали – 26 811 людей.

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Тестування населення

У вівторок в Україні провели 102 899 тестів на коронавірус, зокрема:

  • методом ПЛР — 52 316,
  • методом ІФА — 10 092,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40491.

За весь час пандемії в Україні зафіксували 3 384 404 випадки захворювання на COVID-19.

Станом на 25 листопада видужали 2 852 452 людини. Жертвами коронавірусу, на жаль, стали 83 541 мешканець країни.  

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 1688 випадків;
  • Вінницька область – 810 випадків;
  • Волинська область – 492 випадки;
  • Дніпропетровська область – 893 випадки;
  • Донецька область – 924 випадки;
  • Житомирська область – 707 випадків;
  • Закарпатська область – 671 випадок;
  • Запорізька область – 1066 випадків;
  • Івано-Франківська область – 638 випадків;
  • Київська область – 719 випадків;
  • Кіровоградська область – 191 випадок;
  • Луганська область – 258 випадків;
  • Львівська область – 1048 випадків;
  • Миколаївська область – 442 випадки;
  • Одеська область – 644 випадки;
  • Полтавська область – 967 випадків;
  • Рівненська область – 659 випадків;
  • Сумська область – 534 випадки;
  • Тернопільська область – 339 випадків;
  • Харківська область – 728 випадків;
  • Херсонська область – 284 випадки;
  • Хмельницька область – 778 випадків;
  • Черкаська область – 523 випадки;
  • Чернівецька область – 235 випадків;
  • Чернігівська область – 705 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Джерело: Worldometers / Інфографіка 24 канал

Автор: Анастасія Лукашевська