Захворюваність знову зростає: майже 17 тисяч інфікованих, 628 померлих
Джерело:МОЗ
Впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 16 943 людей, серед них 1 451 дитина та 304 медпрацівники. Водночас кількість одужавших перевищує кількість тих, що інфікувались.
Статистика поширення COVID-19
До лікарень госпіталізували 3 404 пацієнти з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 628 людей. Натомість видужали – 26 811 людей.
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Тестування населення
У вівторок в Україні провели 102 899 тестів на коронавірус, зокрема:
- методом ПЛР — 52 316,
- методом ІФА — 10 092,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40491.
За весь час пандемії в Україні зафіксували 3 384 404 випадки захворювання на COVID-19.
Станом на 25 листопада видужали 2 852 452 людини. Жертвами коронавірусу, на жаль, стали 83 541 мешканець країни.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 1688 випадків;
- Вінницька область – 810 випадків;
- Волинська область – 492 випадки;
- Дніпропетровська область – 893 випадки;
- Донецька область – 924 випадки;
- Житомирська область – 707 випадків;
- Закарпатська область – 671 випадок;
- Запорізька область – 1066 випадків;
- Івано-Франківська область – 638 випадків;
- Київська область – 719 випадків;
- Кіровоградська область – 191 випадок;
- Луганська область – 258 випадків;
- Львівська область – 1048 випадків;
- Миколаївська область – 442 випадки;
- Одеська область – 644 випадки;
- Полтавська область – 967 випадків;
- Рівненська область – 659 випадків;
- Сумська область – 534 випадки;
- Тернопільська область – 339 випадків;
- Харківська область – 728 випадків;
- Херсонська область – 284 випадки;
- Хмельницька область – 778 випадків;
- Черкаська область – 523 випадки;
- Чернівецька область – 235 випадків;
- Чернігівська область – 705 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Джерело: Worldometers / Інфографіка 24 канал