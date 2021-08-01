COVID-19 в Україні виявили у 484 хворих: в яких областях ситуація складна

1 серпня 2021 , 08:12
Читать новость на русском

Джерело:

МОЗ

Впродовж минулої доби в Україні захворіли на коронавірус 484 людини, зокрема 16 дітей та 7 медпрацівників. Найбільший приріст хворих реєструють в столиці та Одеській області.

Як змінилась ситуація за добу

До лікарень госпіталізували 473 пацієнти з вираженими симптомами COVID-19, які потребували медичної допомоги. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 6 хворих. Водночас видужали 131 пацієнт.

До теми Штам коронавірусу Дельта не є смертоноснішим, – ВООЗ

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (86), Одеській (55), Дніпропетровській (41), Харківській (40) та Київській (24) областях.

Кількість проведених тестувань:

  • методом ПЛР – 13 745 осіб,
  • методом ІФА – 2 676 осіб,
  • експрес-тестами – 10 029 осіб.

Повна COVID-статистика по областях: добовий приріст

  • Київ – 86 випадків;
  • Вінницька область – 18 випадків;
  • Волинська область – 3 випадки;
  • Дніпропетровська область – 41 випадок;
  • Донецька область – 14 випадків;
  • Житомирська область – 24 випадки;
  • Закарпатська область – 2 випадки;
  • Запорізька область – 16 випадків;
  • Івано-Франківська область – 8 випадків;
  • Київська область – 24 випадки;
  • Кіровоградська область – 4 випадки;
  • Луганська область – 12 випадків;
  • Львівська область – 12 випадків;
  • Миколаївська область – 20 випадків;
  • Одеська область – 55 випадків;
  • Полтавська область – 10 випадків;
  • Рівненська область – 5 випадків;
  • Сумська область – 16 випадки;
  • Тернопільська область – 21 випадок;
  • Харківська область – 40 випадків;
  • Херсонська область – 24 випадки;
  • Хмельницька область – 4 випадки;
  • Черкаська область – 7 випадків;
  • Чернівецька область – 12 випадків;
  • Чернігівська область – 6 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні захворіло – 2 253 269 людей. Станом на 1 серпня видужали щонайменше 2 186 994 особи.

Втім, офіційно в країні зареєстрували 52 951 смерть від ускладнень коронавірусу. Загалом лабораторії провели 11 395 330 ПЛР-тестувань.

Правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Лукашевська