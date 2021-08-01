COVID-19 в Україні виявили у 484 хворих: в яких областях ситуація складна

Впродовж минулої доби в Україні захворіли на коронавірус 484 людини, зокрема 16 дітей та 7 медпрацівників. Найбільший приріст хворих реєструють в столиці та Одеській області.

Як змінилась ситуація за добу

До лікарень госпіталізували 473 пацієнти з вираженими симптомами COVID-19, які потребували медичної допомоги. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 6 хворих. Водночас видужали 131 пацієнт.

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Кількість проведених тестувань:

методом ПЛР – 13 745 осіб,

методом ІФА – 2 676 осіб,

експрес-тестами – 10 029 осіб.

Повна COVID-статистика по областях: добовий приріст

Київ – 86 випадків;

Вінницька область – 18 випадків;

Волинська область – 3 випадки;

Дніпропетровська область – 41 випадок;

Донецька область – 14 випадків;

Житомирська область – 24 випадки;

Закарпатська область – 2 випадки;

Запорізька область – 16 випадків;

Івано-Франківська область – 8 випадків;

Київська область – 24 випадки;

Кіровоградська область – 4 випадки;

Луганська область – 12 випадків;

Львівська область – 12 випадків;

Миколаївська область – 20 випадків;

Одеська область – 55 випадків;

Полтавська область – 10 випадків;

Рівненська область – 5 випадків;

Сумська область – 16 випадки;

Тернопільська область – 21 випадок;

Харківська область – 40 випадків;

Херсонська область – 24 випадки;

Хмельницька область – 4 випадки;

Черкаська область – 7 випадків;

Чернівецька область – 12 випадків;

Чернігівська область – 6 випадків.

За останню добуу м. Київ (86), Одеській (55), Дніпропетровській (41), Харківській (40) та Київській (24) областях.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні захворіло – 2 253 269 людей. Станом на 1 серпня видужали щонайменше 2 186 994 особи.

Втім, офіційно в країні зареєстрували 52 951 смерть від ускладнень коронавірусу. Загалом лабораторії провели 11 395 330 ПЛР-тестувань.

Правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу