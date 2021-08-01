COVID-19 в Україні виявили у 484 хворих: в яких областях ситуація складна
Джерело:МОЗ
Впродовж минулої доби в Україні захворіли на коронавірус 484 людини, зокрема 16 дітей та 7 медпрацівників. Найбільший приріст хворих реєструють в столиці та Одеській області.
Як змінилась ситуація за добу
До лікарень госпіталізували 473 пацієнти з вираженими симптомами COVID-19, які потребували медичної допомоги. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 6 хворих. Водночас видужали 131 пацієнт.
До теми Штам коронавірусу Дельта не є смертоноснішим, – ВООЗЗа останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (86), Одеській (55), Дніпропетровській (41), Харківській (40) та Київській (24) областях.
Кількість проведених тестувань:
- методом ПЛР – 13 745 осіб,
- методом ІФА – 2 676 осіб,
- експрес-тестами – 10 029 осіб.
Повна COVID-статистика по областях: добовий приріст
- Київ – 86 випадків;
- Вінницька область – 18 випадків;
- Волинська область – 3 випадки;
- Дніпропетровська область – 41 випадок;
- Донецька область – 14 випадків;
- Житомирська область – 24 випадки;
- Закарпатська область – 2 випадки;
- Запорізька область – 16 випадків;
- Івано-Франківська область – 8 випадків;
- Київська область – 24 випадки;
- Кіровоградська область – 4 випадки;
- Луганська область – 12 випадків;
- Львівська область – 12 випадків;
- Миколаївська область – 20 випадків;
- Одеська область – 55 випадків;
- Полтавська область – 10 випадків;
- Рівненська область – 5 випадків;
- Сумська область – 16 випадки;
- Тернопільська область – 21 випадок;
- Харківська область – 40 випадків;
- Херсонська область – 24 випадки;
- Хмельницька область – 4 випадки;
- Черкаська область – 7 випадків;
- Чернівецька область – 12 випадків;
- Чернігівська область – 6 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.
За весь час пандемії COVID-19 в Україні захворіло – 2 253 269 людей. Станом на 1 серпня видужали щонайменше 2 186 994 особи.
Втім, офіційно в країні зареєстрували 52 951 смерть від ускладнень коронавірусу. Загалом лабораторії провели 11 395 330 ПЛР-тестувань.