COVID-19 в Україні: захворіли понад 9 тисяч людей, протестували 81 тисячу

Станом на 6 березня за добу в Україні захворіли на коронавірус 9 144 людини, з них 563 дитини та 299 медпрацівників. Найбільше хворих зареєстрували у Житомирській області.

Як змінилась ситуація за добу

Госпіталізації потребували 3 309 хворих чи пацієнтів з симптомами, що характерні коронавірусу. Від ускладнень хвороби померли 156 пацієнтів. Водночас одужали – 3 351 пацієнт з COVID-19.

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Лабораторії МОЗ здійснили 81 333 тестувань:

методом ПЛР – 38 972,

методом ІФА – 15 627,

досліджень експрес-тестами на антиген – 26 734;

загалом уже проведено ПЛР-тестувань – 7 101 358.

Добовий приріст хворих на COVID-19:

м. Київ – 682;

Вінницька область – 714;

Волинська область – 195;

Дніпропетровська область – 488;

Донецька область – 193;

Житомирська область – 749;

Закарпатська область – 665;

Запорізька область – 188;

Івано-Франківська область – 676;

Київська область – 595;

Кіровоградська область – 47;

Луганська область – 35;

Львівська область – 531;

Миколаївська область – 337;

Одеська область – 375;

Полтавська область – 112 ;

Рівненська область – 198;

Сумська область – 194;

Тернопільська область – 357;

Харківська область – 522;

Херсонська область – 62;

Хмельницька область – 376;

Черкаська область – 143;

Чернівецька область – 522;

Чернігівська область – 188.

За весь час пандемії в Україні захворіли – 1 394 061 людина, станом на 6 березня з них видужали 1 194 373 хворих. Втім померли від ускладнень та наявності супутніх захворювань – 26 919 хворих.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Наразі єдиним способом уникнути ускладнень та зменшити ризики госпіталізації чи навіть смертності – є вакцинація



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