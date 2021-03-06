COVID-19 в Україні: захворіли понад 9 тисяч людей, протестували 81 тисячу

Станом на 6 березня за добу в Україні захворіли на коронавірус 9 144 людини, з них 563 дитини та 299 медпрацівників. Найбільше хворих зареєстрували у Житомирській області.
Як змінилась ситуація за добу
Госпіталізації потребували 3 309 хворих чи пацієнтів з симптомами, що характерні коронавірусу. Від ускладнень хвороби померли 156 пацієнтів. Водночас одужали – 3 351 пацієнт з COVID-19.
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Лабораторії МОЗ здійснили 81 333 тестувань:
- методом ПЛР – 38 972,
- методом ІФА – 15 627,
- досліджень експрес-тестами на антиген – 26 734;
- загалом уже проведено ПЛР-тестувань – 7 101 358.
За весь час пандемії в Україні захворіли – 1 394 061 людина, станом на 6 березня з них видужали 1 194 373 хворих. Втім померли від ускладнень та наявності супутніх захворювань – 26 919 хворих.
Добовий приріст хворих на COVID-19:
- м. Київ – 682;
- Вінницька область – 714;
- Волинська область – 195;
- Дніпропетровська область – 488;
- Донецька область – 193;
- Житомирська область – 749;
- Закарпатська область – 665;
- Запорізька область – 188;
- Івано-Франківська область – 676;
- Київська область – 595;
- Кіровоградська область – 47;
- Луганська область – 35;
- Львівська область – 531;
- Миколаївська область – 337;
- Одеська область – 375;
- Полтавська область – 112 ;
- Рівненська область – 198;
- Сумська область – 194;
- Тернопільська область – 357;
- Харківська область – 522;
- Херсонська область – 62;
- Хмельницька область – 376;
- Черкаська область – 143;
- Чернівецька область – 522;
- Чернігівська область – 188.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Важливо!
Наразі єдиним способом уникнути ускладнень та зменшити ризики госпіталізації чи навіть смертності – є
вакцинація
.
Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 каналу