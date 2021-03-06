COVID-19 в Україні: захворіли понад 9 тисяч людей, протестували 81 тисячу

6 березня 2021 , 08:19
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Джерело:

фейсбук Максима Степанова

Станом на 6 березня за добу в Україні захворіли на коронавірус 9 144 людини, з них 563 дитини та 299 медпрацівників. Найбільше хворих зареєстрували у Житомирській області.

Як змінилась ситуація за добу

Госпіталізації потребували 3 309 хворих чи пацієнтів з симптомами, що характерні коронавірусу. Від ускладнень хвороби померли 156 пацієнтів. Водночас одужали – 3 351 пацієнт з COVID-19.

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Лабораторії МОЗ здійснили 81 333 тестувань:

  • методом ПЛР – 38 972,
  • методом ІФА – 15 627,
  • досліджень експрес-тестами на антиген – 26 734;
  • загалом уже проведено ПЛР-тестувань – 7 101 358.
За весь час пандемії в Україні захворіли – 1 394 061 людина, станом на 6 березня з них видужали 1 194 373 хворих. Втім померли від ускладнень та наявності супутніх захворювань – 26 919 хворих.

Добовий приріст хворих на COVID-19:

  • м. Київ – 682;
  • Вінницька область – 714;
  • Волинська область – 195;
  • Дніпропетровська область – 488;
  • Донецька область – 193;
  • Житомирська область – 749;
  • Закарпатська область – 665;
  • Запорізька область – 188;
  • Івано-Франківська область – 676;
  • Київська область – 595;
  • Кіровоградська область – 47;
  • Луганська область – 35;
  • Львівська область – 531;
  • Миколаївська область – 337;
  • Одеська область – 375;
  • Полтавська область – 112 ;
  • Рівненська область – 198;
  • Сумська область – 194;
  • Тернопільська область – 357;
  • Харківська область – 522;
  • Херсонська область – 62;
  • Хмельницька область – 376;
  • Черкаська область – 143;
  • Чернівецька область – 522;
  • Чернігівська область – 188.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Важливо! Наразі єдиним способом уникнути ускладнень та зменшити ризики госпіталізації чи навіть смертності – є вакцинація.


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