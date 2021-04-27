Поширення COVID-19 в Україні
Водночас одужали від коронавірусу впродовж останньої доби 17 391 пацієнт. Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що серед нових хворих 336 дітей та 202 медпрацівники.
До теми Степанов уточнив, кого в Україні щеплюють вакциною Pfizer
Ситуація з тестуванням
Від учора лабораторії провели 72 239 тестувань: зокрема методом ПЛР – 35 761, методом ІФА – 15 133 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21 345.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 038 248 людей. З них станом на 27 квітня одужало – 1 596 829 людей, від ускладнень хвороби померли 42 950 пацієнтів.
Темпи вакцинації
Від учора щеплення проти коронавірусу отримали 11 100 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 539 126 людей: з них отримали 1 дозу – 539 124 людини, завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози – 9 людей (із них двоє отримали 1 дозу за кордоном).
Щеплення проводили 217 мобільні бригади з імунізації та 295 пункти щеплення. Наразі до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 495 569 людей.
Статистика хворих та щеплених: добовий приріст
- м. Київ – 869 випадків/ 1 079 щеплень;
- Вінницька область – 134 випадки/ 346 щеплень;
- Волинська область – 239 випадків/ 332 щеплення;
- Дніпропетровська область – 444 випадки/ 1 374 щеплення;
- Донецька область – 588 випадків/ 398 щеплень;
- Житомирська область – 75 випадків/ 342 щеплення;
- Закарпатська – 102 випадки/ 267 щеплень;
- Запорізька область – 552 випадки/ 660 щеплень;
- Івано-Франківська область – 70 випадків/ 172 щеплення;
- Київська область – 390 випадків/ 546 щеплень;
- Кіровоградська область – 178 випадків/ 183 щеплення;
- Луганська область – 251 випадок/ 108 щеплень;
- Львівська область – 353 випадки/ 670 щеплень;
- Миколаївська область – 314 випадків/ 479 щеплень;
- Одеська область – 580 випадків/ 679 щеплень;
- Полтавська область – 651 випадок/ 507 щеплень;
- Рівненська область – 452 випадки/ 190 щеплень;
- Сумська область – 155 випадків/ 335 щеплень;
- Тернопільська область – 201 випадок/ 383 щеплення;
- Харківська область – 445 випадків/ 546 щеплень;
- Херсонська область – 27 випадків/ 110 щеплень;
- Хмельницька область – 195 випадків/ 507 щеплень;
- Черкаська область – 465 випадків/ 443 щеплення;
- Чернівецька область – 108 випадків/ 241 щеплення;
- Чернігівська область – 77 випадків/ 203 щеплення.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу