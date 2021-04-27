Поширення COVID-19 в Україні

Водночас одужали від коронавірусу впродовж останньої доби 17 391 пацієнт. Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що серед нових хворих 336 дітей та 202 медпрацівники.

До теми Степанов уточнив, кого в Україні щеплюють вакциною Pfizer

Ситуація з тестуванням

Від учора лабораторії провели 72 239 тестувань: зокрема методом ПЛР – 35 761, методом ІФА – 15 133 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21 345.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 038 248 людей. З них станом на 27 квітня одужало – 1 596 829 людей, від ускладнень хвороби померли 42 950 пацієнтів.

Темпи вакцинації

Від учора щеплення проти коронавірусу отримали 11 100 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 539 126 людей: з них отримали 1 дозу – 539 124 людини, завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози – 9 людей (із них двоє отримали 1 дозу за кордоном).

Щеплення проводили 217 мобільні бригади з імунізації та 295 пункти щеплення. Наразі до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 495 569 людей.

Статистика хворих та щеплених: добовий приріст

м. Київ – 869 випадків/ 1 079 щеплень;

Вінницька область – 134 випадки/ 346 щеплень;

Волинська область – 239 випадків/ 332 щеплення;

Дніпропетровська область – 444 випадки/ 1 374 щеплення;

Донецька область – 588 випадків/ 398 щеплень;

Житомирська область – 75 випадків/ 342 щеплення;

Закарпатська – 102 випадки/ 267 щеплень;

Запорізька область – 552 випадки/ 660 щеплень;

Івано-Франківська область – 70 випадків/ 172 щеплення;

Київська область – 390 випадків/ 546 щеплень;

Кіровоградська область – 178 випадків/ 183 щеплення;

Луганська область – 251 випадок/ 108 щеплень;

Львівська область – 353 випадки/ 670 щеплень;

Миколаївська область – 314 випадків/ 479 щеплень;

Одеська область – 580 випадків/ 679 щеплень;

Полтавська область – 651 випадок/ 507 щеплень;

Рівненська область – 452 випадки/ 190 щеплень;

Сумська область – 155 випадків/ 335 щеплень;

Тернопільська область – 201 випадок/ 383 щеплення;

Харківська область – 445 випадків/ 546 щеплень;

Херсонська область – 27 випадків/ 110 щеплень;

Хмельницька область – 195 випадків/ 507 щеплень;

Черкаська область – 465 випадків/ 443 щеплення;

Чернівецька область – 108 випадків/ 241 щеплення;

Чернігівська область – 77 випадків/ 203 щеплення.

​*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу