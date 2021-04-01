У багатьох країнах, де коронавірус останнім часом поширюється найшвидше, найповільніші темпи вакцинації. У таких країнах, серед яких й Україна, вакцинальна кампанія не призведе до формування колективного імунітету продовж багатьох років або навіть десятиліть.

До прикладу, Україні та Бангладешу знадобиться 10 років для того, щоб вакцинувати 75% населення. До такого висновку журналісти прийшли з огляду на темпи вакцинації у світі. Тим часом багато країн світу досягнуть необхідного показника вже до кінця 2021 року.

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Країни з найгіршими темпами вакцинації:

Україна Пакистан Іран Бангладеш Перу

Попри те, що ООН спонсорує програму COVAX (у яку США пожертвували 4 мільярди доларів), все ще не вистачає приблизно 2 мільярди доларів для того, аби розподілити 1,8 мільярда доз вакцин в цільових країнах.

Окрім цього, країни (зокрема США, Велика Британія, Швейцарія та країни-члени ЄС) продовжують блокувати відмови від правил інтелектуальної власності, які дозволили б виробникам непатентованих ліків в Індії й Південній Африці виробляти дози вакцин за значно нижчими цінами.

Рішення на цьому етапі несуть політичний і логістичний характер,

– заявила Стефані Топп, професорка громадської охорони здоров'я в Університеті Джеймса Кука в Таунсвіллі, Австралія.

За її словами, уряди країн, які дбають лише про своє населення і не скасовують правила інтелектуальної власності, але при цьому надають фінансування для вакцинації в інших частинах світу дотримуються помилкової економіки. Тому що вірус завжди може повернутися з тієї частини світу, де його не подолали.