COVID-19: в Україні знову зросла смертність та кількість госпіталізованих

Зранку 21 квітня в Україні зареєстрували ще 12 162 випадки зараження коронавірусом. Серед нових пацієнтів – 532 дитини та 326 медпрацівників.

Найбільше нових хворих зафіксували у Києві (965). Також багато виявлених випадків інфікування у Харківській (938), Київській (881), Запорізькій (845) та Дніпропетровській (771) областях.

До теми Новини про коронавірус 20 квітня: чи можна купити вакцину в Україні, доля "Супутник V" в ЄС

За минулу добу, 20 квітня, до лікарень госпіталізували 4 411 хворих на COVID-19 або наявними ознаками хвороби.

Ще 429 людей померли – це найвищий показник летальності за тиждень. Натомість від початку пандемії в Україні з життя пішли 40 796 хворих на COVID-19.

Натомість виписали 14 720 пацієнтів. Дехто з них отримав негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, а дехто закінчив 14-денний термін самоізоляції внаслідок легкого або безсимптомного перебігу коронавірусу.

Загалом станом на 21 квітня в Україні зареєстрували 1 974 118 інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2. 1 514 472 з них вже подолали хворобу.

За минулу добу в країні провели 109 007 тестів на коронавірус, з них:

методом ПЛР – 46 746,

методом ІФА – 17 235,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 45 026.

Від початку пандемії в Україні здійснили 9 042 785 досліджень методом ПЛР.

Темпи тестування в Україні

Впродовж минулої доби в Україні зробили 15 042 щеплення проти коронавірусу.

Загалом від початку вакцинальної кампанії в країні щепили 477 833 людини. 477 831 громадянин отримав тільки 1 дозу препарату. Натомість закінчили вакцинацію (тобто отримали 2 дози) – 5 людей (із них двоє отримали 1 дозу за кордоном).

Нові хворі та щеплення в регіонах за добу

Київ – 965 випадків/ 1 650 щеплень;

Вінницька область – 327 випадків/ 473 щеплення;

Волинська область – 382 випадки/ 592 щеплення;

Дніпропетровська область – 771 випадок/ 981 щеплення;

Донецька область – 735 випадків/ 575 щеплень;

Житомирська область – 276 випадків/ 396 щеплень;

Закарпатська – 104 випадки/ 560 щеплень;

Запорізька область – 845 випадків/ 822 щеплення;

Івано-Франківська область – 106 випадків/ 466 щеплень;

Київська область – 881 випадок/ 683 щеплення;

Кіровоградська область – 126 випадків/ 181 щеплення;

Луганська область – 336 випадків/ 194 щеплення;

Львівська область – 492 випадки/ 1 576 щеплень;

Миколаївська область – 397 випадків/ 355 щеплень;

Одеська область – 769 випадків/ 900 щеплень;

Полтавська область – 539 випадків/ 335 щеплень;

Рівненська область – 616 випадків/ 485 щеплень;

Сумська область – 437 випадків/ 499 щеплень;

Тернопільська область – 269 випадків/ 339 щеплень;

Харківська область – 938 випадків/ 644 щеплення;

Херсонська область – 171 випадок/ 411 щеплень;

Хмельницька область – 717 випадків/ 715 щеплень;

Черкаська область – 622 випадки/ 364 щеплення;

Чернівецька область – 202 випадки/ 498 щеплень;

Чернігівська область – 139 випадків/ 348 щеплень.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу