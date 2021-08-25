Госпіталізації потребували 682 людини з діагнозом COVID-19 або підозрою на недугу. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 20 пацієнтів. Водночас видужали щонайменше 382 пацієнти.
До теми Витік з лабораторії малоймовірний: звіт вчених про COVID-19
Кількість проведених тестувань:
- методом ПЛР – 12 855 осіб,
- методом ІФА – 2 110 осіб,
- експрес-тестами – 11 239 осіб.
Нові випадки коронавірусу в регіонах:
- Київ – 109 випадків;
- Вінницька область – 13 випадків;
- Волинська область – 9 випадків;
- Дніпропетровська область – 42 випадки;
- Донецька область – 11 випадків;
- Житомирська область – 8 випадків;
- Закарпатська область – 3 випадки;
- Запорізька область – 62 випадки;
- Івано-Франківська область – 51 випадок;
- Київська область – 20 випадків;
- Кіровоградська область – 6 випадків;
- Луганська область – 8 випадків;
- Львівська область – 39 випадків;
- Миколаївська область – 17 випадків;
- Одеська область – 62 випадки;
- Полтавська область – 14 випадків;
- Рівненська область – 25 випадків;
- Сумська область – 15 випадків;
- Тернопільська область – 57 випадків;
- Харківська область – 33 випадки;
- Херсонська область – 25 випадків;
- Хмельницька область – випадків;
- Черкаська область – немає даних;
- Чернівецька область – немає даних;
- Чернігівська область – немає даних.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу