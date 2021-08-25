Госпіталізації потребували 682 людини з діагнозом COVID-19 або підозрою на недугу. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 20 пацієнтів. Водночас видужали щонайменше 382 пацієнти.

До теми Витік з лабораторії малоймовірний: звіт вчених про COVID-19

Кількість проведених тестувань:

  • методом ПЛР – 12 855 осіб,
  • методом ІФА – 2 110 осіб,
  • експрес-тестами – 11 239 осіб.

Нові випадки коронавірусу в регіонах:

  • Київ – 109 випадків;
  • Вінницька область – 13 випадків;
  • Волинська область – 9 випадків;
  • Дніпропетровська область – 42 випадки;
  • Донецька область – 11 випадків;
  • Житомирська область – 8 випадків;
  • Закарпатська область – 3 випадки;
  • Запорізька область – 62 випадки;
  • Івано-Франківська область – 51 випадок;
  • Київська область – 20 випадків;
  • Кіровоградська область – 6 випадків;
  • Луганська область – 8 випадків;
  • Львівська область – 39 випадків;
  • Миколаївська область – 17 випадків;
  • Одеська область – 62 випадки;
  • Полтавська область – 14 випадків;
  • Рівненська область – 25 випадків;
  • Сумська область – 15 випадків;
  • Тернопільська область – 57 випадків;
  • Харківська область – 33 випадки;
  • Херсонська область – 25 випадків;
  • Хмельницька область – випадків;
  • Черкаська область – немає даних;
  • Чернівецька область – немає даних;
  • Чернігівська область – немає даних.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу