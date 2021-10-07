Статистика COVID-19 в Україні

До лікарень госпіталізували 3 541 людину з вираженими симптомами коронавірусної хвороби. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 314 пацієнтів. Водночас видужали 4 380 людей.

До теми Україна опинилася в трійці лідерів за COVID-19 в Європі, – KSE

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській, Львівській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Впродовж доби лабораторії здійснили 113 077 тестувань на виявлення SARS-CoV-2, зокрема:

  • методом ПЛР – 53 031
  • методом ІФА – 9 964 особи
  • експрес-тестами – 50 082 особи

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 802 випадки;
  • Вінницька область – 222 випадки;
  • Волинська область – 407 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1042 випадки;
  • Донецька область – 985 випадків;
  • Житомирська область – 703 випадки;
  • Закарпатська область – 209 випадків;
  • Запорізька область – 742 випадки;
  • Івано-Франківська область – 428 випадків;
  • Київська область – 494 випадки;
  • Кіровоградська область – 99 випадків;
  • Луганська область – 495 випадків;
  • Львівська область – 1130 випадків;
  • Миколаївська область – 236 випадків;
  • Одеська область – 1059 випадків;
  • Полтавська область – 368 випадків;
  • Рівненська область – 576 випадків;
  • Сумська область – 674 випадки;
  • Тернопільська область – 612 випадків;
  • Харківська область – 1168 випадків;
  • Херсонська область – 488 випадків;
  • Хмельницька область – 559 випадків;
  • Черкаська область – 507 випадків;
  • Чернівецька область – 672 випадки;
  • Чернігівська область – 448 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Статистика вакцинації в Україні

Від учора щеплення проти коронавірусу отримали 122 298 людей. Зокрема, для 59 428 людей це була перша доза вакцини, ще 62 870 людей отримали другу дозу, а відтак завершили процес вакцинації проти COVID-19.

Протягом доби працювали:

  • 914 мобільних бригад,
  • 3 038 пунктів щеплення;
  • 351 центр вакцинації.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналуГоловні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу