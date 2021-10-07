Понад 15 тисяч хворих: в Україні знову зросла захворюваність на коронавірус
Джерело:МОЗ
Станом на 7 жовтня добовий приріст хворих на коронавірус в Україні становить 15 125, серед інфікованих 1 421 дитина та 341 медпрацівник. Щеплення проти коронавірусу отримали 122 298 людей.
Статистика COVID-19 в Україні
До лікарень госпіталізували 3 541 людину з вираженими симптомами коронавірусної хвороби. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 314 пацієнтів. Водночас видужали 4 380 людей.
До теми Україна опинилася в трійці лідерів за COVID-19 в Європі, – KSE
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській, Львівській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.
Впродовж доби лабораторії здійснили 113 077 тестувань на виявлення SARS-CoV-2, зокрема:
- методом ПЛР – 53 031
- методом ІФА – 9 964 особи
- експрес-тестами – 50 082 особи
Загальна статистика
Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 2 497 643 випадки захворювання. Станом на 7 жовтня одужали 2 277 762 людини.
Натомість жертвами коронавірусу, на жаль, стали 57 840 мешканців країни.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 802 випадки;
- Вінницька область – 222 випадки;
- Волинська область – 407 випадків;
- Дніпропетровська область – 1042 випадки;
- Донецька область – 985 випадків;
- Житомирська область – 703 випадки;
- Закарпатська область – 209 випадків;
- Запорізька область – 742 випадки;
- Івано-Франківська область – 428 випадків;
- Київська область – 494 випадки;
- Кіровоградська область – 99 випадків;
- Луганська область – 495 випадків;
- Львівська область – 1130 випадків;
- Миколаївська область – 236 випадків;
- Одеська область – 1059 випадків;
- Полтавська область – 368 випадків;
- Рівненська область – 576 випадків;
- Сумська область – 674 випадки;
- Тернопільська область – 612 випадків;
- Харківська область – 1168 випадків;
- Херсонська область – 488 випадків;
- Хмельницька область – 559 випадків;
- Черкаська область – 507 випадків;
- Чернівецька область – 672 випадки;
- Чернігівська область – 448 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Статистика вакцинації в Україні
Від учора щеплення проти коронавірусу отримали 122 298 людей. Зокрема, для 59 428 людей це була перша доза вакцини, ще 62 870 людей отримали другу дозу, а відтак завершили процес вакцинації проти COVID-19.
Протягом доби працювали:
- 914 мобільних бригад,
- 3 038 пунктів щеплення;
- 351 центр вакцинації.
Загалом, від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 360 202 людини:
- з них принаймні одну дозу отримали – 7 360 200 людей,
- повністю імунізовані та отримали по дві дози – 5 942 170 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом проведено 13 302 370 щеплень.