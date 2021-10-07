Понад 15 тисяч хворих: в Україні знову зросла захворюваність на коронавірус

Станом на 7 жовтня добовий приріст хворих на коронавірус в Україні становить 15 125, серед інфікованих 1 421 дитина та 341 медпрацівник. Щеплення проти коронавірусу отримали 122 298 людей.

Статистика COVID-19 в Україні

До лікарень госпіталізували 3 541 людину з вираженими симптомами коронавірусної хвороби. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 314 пацієнтів. Водночас видужали 4 380 людей.

До теми Україна опинилася в трійці лідерів за COVID-19 в Європі, – KSE

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській, Львівській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Впродовж доби лабораторії здійснили 113 077 тестувань на виявлення SARS-CoV-2, зокрема:

методом ПЛР – 53 031

методом ІФА – 9 964 особи

експрес-тестами – 50 082 особи

Загальна статистика

Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 2 497 643 випадки захворювання. Станом на 7 жовтня одужали 2 277 762 людини.

Натомість жертвами коронавірусу, на жаль, стали 57 840 мешканців країни.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 802 випадки;

Вінницька область – 222 випадки;

Волинська область – 407 випадків;

Дніпропетровська область – 1042 випадки;

Донецька область – 985 випадків;

Житомирська область – 703 випадки;

Закарпатська область – 209 випадків;

Запорізька область – 742 випадки;

Івано-Франківська область – 428 випадків;

Київська область – 494 випадки;

Кіровоградська область – 99 випадків;

Луганська область – 495 випадків;

Львівська область – 1130 випадків;

Миколаївська область – 236 випадків;

Одеська область – 1059 випадків;

Полтавська область – 368 випадків;

Рівненська область – 576 випадків;

Сумська область – 674 випадки;

Тернопільська область – 612 випадків;

Харківська область – 1168 випадків;

Херсонська область – 488 випадків;

Хмельницька область – 559 випадків;

Черкаська область – 507 випадків;

Чернівецька область – 672 випадки;

Чернігівська область – 448 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Статистика вакцинації в Україні

Від учора щеплення проти коронавірусу отримали 122 298 людей. Зокрема, для 59 428 людей це була перша доза вакцини, ще 62 870 людей отримали другу дозу, а відтак завершили процес вакцинації проти COVID-19.

Протягом доби працювали:

914 мобільних бригад,

3 038 пунктів щеплення;

351 центр вакцинації.

Загалом, від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 360 202 людини:

з них принаймні одну дозу отримали – 7 360 200 людей,

повністю імунізовані та отримали по дві дози – 5 942 170 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 13 302 370 щеплень.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу