Добова статистика поширення COVID-19
До лікарень госпіталізували 5 696 людей з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 816 пацієнтів. Натомість видужали 16 277 мешканці країни.
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Темпи тестування
За вчорашній день в країні провели 146 589 тестів на виявлення коронавірусної хвороби, зокрема:
- методом ПЛР – 69 627,
- методом ІФА – 19 681,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 57 281.
Ситуація з COVID-19 в регіонах:
- м. Київ — 1740 випадків;
- Вінницька область — 673 випадки;
- Волинська область — 720 випадків;
- Дніпропетровська область — 1792 випадки;
- Донецька область — 1210 випадків;
- Житомирська область — 631 випадок;
- Закарпатська область — 403 випадки;
- Запорізька область — 1123 випадки;
- Івано-Франківська область — 694 випадки;
- Київська область — 1016 випадків;
- Кіровоградська область — 113 випадків;
- Луганська область — 606 випадків;
- Львівська область — 1021 випадок;
- Миколаївська область — 1067 випадків;
- Одеська область — 1572 випадки;
- Полтавська область — 1591 випадок;
- Рівненська область — 1037 випадків;
- Сумська область — 867 випадків;
- Тернопільська область — 482 випадки;
- Харківська область — 1719 випадків;
- Херсонська область — 521 випадок;
- Хмельницька область — 1141 випадок;
- Черкаська область — 800 випадків;
- Чернівецька область — 387 випадків;
- Чернігівська область — 357 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Загальні темпи поширення COVID-19
За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіли – 3 130 772 людини. Станом на 10 листопада видужали 2 553 842 пацієнти.
Від ускладнень коронавірусної хвороби, на жаль, померли 74 206 хворих.
Загалом в країні провели 14 999 766 ПЛР-тестувань на COVID-19.
Статистика смертей від коронавірусу у світі / Інфографіка 24 канал