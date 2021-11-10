В Україні понад 23 тисячі людей захворіли на коронавірус, смертність все ще висока

10 листопада 2021 , 08:15
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Джерело:

МОЗ

Впродовж минулої доби в Україні зафіксували 23 283 випадки захворювання на коронавірус. Серед інфікованих 1 539 дітей та 529 медпрацівників.

Добова статистика поширення COVID-19

До лікарень госпіталізували 5 696 людей з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 816 пацієнтів. Натомість видужали 16 277 мешканці країни. 

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Темпи тестування

За вчорашній день в країні провели 146 589 тестів на виявлення коронавірусної хвороби, зокрема: 

  • методом ПЛР – 69 627,
  • методом ІФА – 19 681,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 57 281.

Ситуація з COVID-19 в регіонах:

  • м. Київ — 1740 випадків;
  • Вінницька область — 673 випадки;
  • Волинська область — 720 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1792 випадки;
  • Донецька область — 1210 випадків;
  • Житомирська область — 631 випадок;
  • Закарпатська область — 403 випадки;
  • Запорізька область — 1123 випадки;
  • Івано-Франківська область — 694 випадки;
  • Київська область — 1016 випадків;
  • Кіровоградська область — 113 випадків;
  • Луганська область — 606 випадків;
  • Львівська область — 1021 випадок;
  • Миколаївська область — 1067 випадків;
  • Одеська область — 1572 випадки;
  • Полтавська область — 1591 випадок;
  • Рівненська область — 1037 випадків;
  • Сумська область — 867 випадків;
  • Тернопільська область — 482 випадки;
  • Харківська область — 1719 випадків;
  • Херсонська область — 521 випадок;
  • Хмельницька область — 1141 випадок;
  • Черкаська область — 800 випадків;
  • Чернівецька область — 387 випадків;
  • Чернігівська область — 357 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальні темпи поширення COVID-19

За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіли – 3 130 772 людини. Станом на 10 листопада видужали 2 553 842 пацієнти.

Від ускладнень коронавірусної хвороби, на жаль, померли 74 206 хворих.

Загалом в країні провели 14 999 766 ПЛР-тестувань на COVID-19.


Статистика смертей від коронавірусу у світі / Інфографіка 24 канал

Автор: Анастасія Лукашевська