В Україні понад 23 тисячі людей захворіли на коронавірус, смертність все ще висока

Впродовж минулої доби в Україні зафіксували 23 283 випадки захворювання на коронавірус. Серед інфікованих 1 539 дітей та 529 медпрацівників.

Добова статистика поширення COVID-19

До лікарень госпіталізували 5 696 людей з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 816 пацієнтів. Натомість видужали 16 277 мешканці країни.

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Темпи тестування

За вчорашній день в країні провели 146 589 тестів на виявлення коронавірусної хвороби, зокрема:

методом ПЛР – 69 627,

методом ІФА – 19 681,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 57 281.

Ситуація з COVID-19 в регіонах:

м. Київ — 1740 випадків;

Вінницька область — 673 випадки;

Волинська область — 720 випадків;

Дніпропетровська область — 1792 випадки;

Донецька область — 1210 випадків;

Житомирська область — 631 випадок;

Закарпатська область — 403 випадки;

Запорізька область — 1123 випадки;

Івано-Франківська область — 694 випадки;

Київська область — 1016 випадків;

Кіровоградська область — 113 випадків;

Луганська область — 606 випадків;

Львівська область — 1021 випадок;

Миколаївська область — 1067 випадків;

Одеська область — 1572 випадки;

Полтавська область — 1591 випадок;

Рівненська область — 1037 випадків;

Сумська область — 867 випадків;

Тернопільська область — 482 випадки;

Харківська область — 1719 випадків;

Херсонська область — 521 випадок;

Хмельницька область — 1141 випадок;

Черкаська область — 800 випадків;

Чернівецька область — 387 випадків;

Чернігівська область — 357 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальні темпи поширення COVID-19

За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіли – 3 130 772 людини. Станом на 10 листопада видужали 2 553 842 пацієнти.

Від ускладнень коронавірусної хвороби, на жаль, померли 74 206 хворих.

Загалом в країні провели 14 999 766 ПЛР-тестувань на COVID-19.



Статистика смертей від коронавірусу у світі / Інфографіка 24 канал