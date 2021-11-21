Як змінилась ситуація за добу

До лікарень госпіталізували 4 048 людей, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 377 пацієнтів. Натомість видужали 14 450 людей. До слова, кількість одужавших уже другу добу поспіль перевищує кількість інфікованих.

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Показники тестування

Упродовж минулої доби, 20 листопада, в Україні провели 66 272 тести на коронавірус різними способами, зокрема:

  • методом ПЛР – 30 741
  • методом ІФА – 5 873
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 658.