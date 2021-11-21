В Україні впала захворюваність на COVID-19, госпіталізації все ще на високому рівні

Впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 10 635 людей, серед них 894 дитини та 99 медпрацівників.

Як змінилась ситуація за добу

До лікарень госпіталізували 4 048 людей, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 377 пацієнтів. Натомість видужали 14 450 людей. До слова, кількість одужавших уже другу добу поспіль перевищує кількість інфікованих.

Увага Європейський регулятор рекомендує COVID-таблетки від Merck і почав оцінку препарату Pfizer

Показники тестування

Упродовж минулої доби, 20 листопада, в Україні провели 66 272 тести на коронавірус різними способами, зокрема:

методом ПЛР – 30 741

методом ІФА – 5 873

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 658.

Статистика коронавірусу в областях: добовий показник

м. Київ – 559 хворих;

Вінницька – 499 хворих;

Волинська – 302 хворих;

Дніпропетровська – 1 242 хворих;

Донецька – 416 хворих;

Житомирська – 452 хворих;

Закарпатська – 289 хворих;

Запорізька – 653 хворих;

Івано-Франківська – 543 хворих;

Київська – 519 хворих;

Кіровоградська – 196 хворих;

Луганська – 42 хворих;

Львівська – 288 хворих;

Миколаївська – 693 хворих;

Одеська – 655 хворих;

Полтавська – 361 хворий;

Рівненська – 279 хворих;

Сумська – 451 хворий;

Тернопільська – 297 хворих;

Харківська – 284 хворих;

Херсонська – 191 хворий;

Хмельницька – 598 хворих;

Черкаська – 260 хворих;

Чернівецька – 158 хворих;

Чернігівська – 408 хворих;

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика COVID-19

Від початку пандемії в Україні повідомили про 3 332 943 випадки захворювання на COVID-19. Станом на 21 листопада видужали 2 762 950 7 людей.

Втім, жертвами коронавірусу стали 81 272 мешканці країни.

Раніше у МОЗ повідомили, що в Україні активно поширюється новий варіант коронавірусу Дельта-штаму, значно заразніший. Станом на 19 листопада його виявили вже у 8 регіонах країни.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Джерело: Worldometers / Інфографіка 24 каналу