COVID-19 в українських військових: кількість нових випадків різко зменшилась

За 6 лютого в лавах ЗСУ виявили лише 7 нових випадків коронавірусу. Це значно менше, ніж за попередню добу. Тоді COVID-19 діагностували одразу у 51 військового.

Від старту епідемії коронавірусу в ЗСУ одужали 15 083 людини.

Важливо В Україні за добу коронавірус підтвердили у 3 370 людей: статистика

Недуга, на жаль, забрала 43 життя. Поки що на COVID-19 хворіє 671 військовий та працівник ЗСУ. На ізоляції (зокрема, самоізоляції) перебуває 61 людина.

Деталі про нові випадки захворювання

За минулу добу захворювання підтвердили у 7 хворих. У медзакладах з них лікуються 3 осіб. Усі – у Житомирському військовому госпіталі

Стан здоров'я хворих задовільний, вони отримують необхідне лікування. Решту хворих лікуються вдома – під наглядом медиків.

Аби вберегти себе та свою родину від інфікування, у ЗСУ закликають дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.