Вже майже рік весь світ бореться з пандемією COVID-19. З розробкою вакцини, прогнози на майбутнє стали більш оптимістичними. Однак чи вдасться нам розпрощатися з вірусом цього року?

Яка нині ситуація з захворюваністю в Україні і коли чекати на покращення – у матеріалі сайту 24 каналу.

Важливо Тест на COVID-19 тепер можна буде зробити на "первинці"

Чи можна говорити, що захворюваність уже іде на спад?

Останніми тижнями захворюваність на COVID-19 в Україні залишається на порівняно невисокому рівні. Так, 18 січня зафіксовано ще 3 034 нових випадки. За добу 5 236 осіб одужали. Померли 67 пацієнтів. Кількість проведених тестів за цей період часу – 13 247.



Як змінювалася кількість випадків COVID-19 в Україні



Як змінювалася кількість смертей від COVID-19 в Україні

Експерти прогнозують розвиток ситуації на найближчий час, однак робити більш віддалені передбачення не наважуються – про зміни за рік говорити майже нереально.



Так, за словами епідеміологині Людмили Мухарської, після нинішнього локдауна – з 25 січня – слід чекати на певне зростання захворюваності. Це пояснюють тим, що люди, які наразі змушені перебувати вдома, знову почнуть активно контактувати між собою і, відповідно, передавати вірус.

І тут важливими будуть наступні моменти:

як стрімко зростатиме захворюваність;

скільки буде важких форм;

чи готова медична система до такого зростання.

Локдаун же наразі "виграє" певний період часу для того, щоб заклади охорони здоров'я мали змогу підготуватися до можливого нового спалаху.

Те, що про стабілізацію ситуації говорити ще зарано, зазначає і президент Українського медичного клубу, заслужений працівник охорони здоров'я Іван Сорока. Він також прогнозує після локдауну зростання кількості випадків COVID-19 і, відповідно, збільшення навантаження на медичні заклади.

У НАН України щонайменше найближчим часом не очікують погіршення ситуації. За прогнозами вчених, з 19 до 25 січня в середньому фіксуватимуть 4 663 випадки захворювання. Не зміниться і смертність від коронавірусу – показник тримається в межах 1,5-2%. При цьому кількість летальних випадків у лікарнях дещо знизилася.





Ситуація може дещо погіршитися після 24 січня / Фото Getty Images

Керівник проєктів Київської школи економіки Юрій Ганиченко своєю чергою закликає не ототожнювати поняття кількості нових випадків та рівня захворюваності. Так, кількість виявлених випадків складається з двох частин: реальної кількості випадків (виявлених і не виявлених) та відсотку виявлення. Тоді як дослідження KSE показало, що спадання захворюваності нині немає.

Тобто те, що в Україні, умовно, кожен четвертий тест – позитивний, свідчить про низьку виявленість хворих. За словами фахівця, рівень тестування знизився через кілька факторів: менше направлень від сімейних лікарів та те, що люди з направленнями з різних причин не роблять тести.

Нові штами COVID-19: чим це може ускладнити ситуацію?

Інформація про кілька нових штамів COVID-19 викликає побоювання: чи не стане вірус більш небезпечним, чи розпізнаватимуть його наявні нині тест-системи та чи буде ефективною проти нових варіантів вакцина.

Наразі однозначної відповіді на ці питання не існує, однак бити на сполох зарано – вивчення нових штамів потребує більшої кількості часу. Є і ризик того, що нові варіанти вірусу уже потрапили до України – авіа та інше сполучення з багатьма державами ми не закривали. Проте офіційно жодного випадку зараження новим штамом не було зафіксовано: за словами експертів, в Україні немає лабораторій, які могли б його виявити.

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Зараз є припущення, що новий штам, який зафіксували у Британії, поширюється швидше, ніж попередній – це призводить до збільшення кількості випадків зараження. Але його "бачать" тест-системи, зокрема й українські, і немає підстав вважати, що проти цього варіанту не діятимуть вакцини, які вже почали застосовувати у світі.

Мутації вірусів же відбуваються постійно і це є нормою. Найчастіше це не впливає кардинально на їхні властивості і зовсім не означає, що вірус став більш небезпечним чи викликає важчий перебіг хвороби.

Від чого залежить стан справ?

За словами Людмили Мухарської, передусім варто розуміти, що стан справ в Україні нині залежить не тільки від самої України. Тому що ми перебуваємо у стані пандемії і це – глобальна світова проблема.

Ключові фактори:

ситуація у сусідніх країнах та у державах, які часто відвідують українці;

наскільки адекватні і правильні обмежувальні заходи всередині країни та як чітко вони виконуються громадянами;

чи правильно реєструють захворюваність: загальна кількість хворих, чи всі люди, які захворіли, потрапляють у статистику тощо.

Останнє важливо, оскільки на статистичних даних ґрунтується прогноз. Якщо дані неповні або їх недостатньо, то і прогнози можуть бути дещо помилковими.



Ситуація з COVID-19 в Україні залежить і від стану справ у світі в цілому / Фото Getty Images

Іван Сорока також наголошує на необхідності створення реєстру тих, хто перехворів – для того, щоб розуміти, в якій ситуації ми знаходимося, і мати можливість прогнозувати щонайменше час появи в державі колективного імунітету.

Експерт зазначає: багато людей перехворіли на коронавірусну інфекцію, але при цьому тестів не робили. Скажімо, коли у родині всі мають подібні симптоми і тест зробив лише хтось один – аби пересвідчитися у тому, що це саме COVID-19. Тобто у статистику потрапив лише один випадок. Крім того, доступ до тестування все ще ускладнений у сільській місцевості та у районних центрах. Якщо ситуація зміниться, буде можливість робити більш ефективні статистичні прогнози.

Сьогодні офіційно в Україні зафіксовано понад 1 мільйон випадків COVID-19. Як говорить експерт, не дійшли до тестування ще 2-3 мільйони. Тож загалом понад 3 мільйони українців уже перехворіли на COVID-19. І концентрація таких людей у великих містах є значно більшою, ніж у маленьких населених пунктах.

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Також експерти Українського медичного клубу наголошують на необхідності створення електронного паспорта вакцинації, куди буде вноситися інформація про планові щеплення, а також про щеплення проти ковіду.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко уже зазначав, що після розповсюдження вакцини деякі країни розглядають можливість вимагати такий COVID-документ. Тому Україна вивчає питання можливого введення спеціальних паспортів, які люди будуть отримувати після вакцинації від COVID-19.

Щодо карантинних заходів, то Іван Сорока називає ефективнішими за національний локдаун саме введення секторальних обмежень – окремо для населених пунктів чи організацій, де зафіксовано спалахи COVID-19.

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Наразі ж ключовим є питання пришвидшення входу України у вакцинальну кампанію: чим швидше ми почнемо робити щеплення, тим швидше зможемо говорити про реальну стабілізацію ситуації.

Має бути ефективна комунікація уряду з виробниками вакцин. Ми розуміємо, що перші партії Україна отримає у березні, а нам потрібно мати вакцину вже зараз,

– наголошує Іван Сорока.

Проте в будь-якому разі швидких змін очікувати не варто – процес вакцинації такої кількості людей, щоб виник колективний імунітет, потребує тривалого часу.

Коли буде вакцина в Україні?

У тексті угоди, укладеної групою фармацевтичних компаній "Лекхім" з китайським виробником вакцин Sinovac Biotech, йдеться про те, що в Україну повинно надійти 5 мільйонів доз вакцин проти COVID-19 у першому кварталі 2021 року – з березня. Перша партія – 700 тис. доз – мала б надійти через 30 днів після офіційної реєстрації вакцини, однак її ефективність наразі – під питанням. У 2022 році виробництво вакцини має налагодитися на українському підприємстві ПрАТ "Лекхім-Харків".

Також Україна планує отримати 8 млн доз вакцин у рамках програми Covax, яка забезпечує препаратами країни з низьким та середнім рівнем доходу. Ці дози мають надійти щонайменше до березня, однак їх вистачить лише для 4 млн осіб.

У кінці грудня оперативний штаб МОЗ з вакцинокерованих інфекцій затвердив план вакцинації українців від COVID-19, розроблений фахівцями ЦГЗ разом з ВООЗ та ЮНІСЕФ. Розробники розраховують охопити вакцинацією щонайменше 50% населення України (20 млн осіб) протягом 2021-2022 років. Щеплення в Україні буде добровільним і розпочнеться з медичних працівників, які працюють з хворими на COVID-19, та людей з групи ризику.

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Схоже, що світ уже звик до нової реальності і часи, коли ми дихали не крізь маски й відвідували масштабні масові заходи, здаються ніби з минулого життя. Втім, як запевняють експерти, є висока ймовірність того, що COVID-19 залишиться з нами назавжди. Однак існуватиме він у вигляді сезонного захворювання, на кшталт грипу, проти якого люди матимуть різного рівня імунітет, а розробники пропонуватимуть ефективні (і в майбутньому – широкодоступні) вакцини.