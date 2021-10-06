COVID-19 все ще не під контролем, – ВООЗ

Багато людей помилково вважають, що пандемія коронавірусу майже закінчилася. Втім, кількість випадків продовжує зростати, тож COVID-19 все ще не під контролем.

Епіцентр пандемії

Про це заявила експертка і епідеміологиня, яка відповідає за боротьбу з епідемією COVID-19 у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) Марія Ван Керхове. За її словами, реальні цифри захворювань більші, ніж каже статистика.

Важливо Кількість хворих різко підскочила: вже понад 12,6 тисяч COVID-випадків за добу в Україні

Вона наголосила, що минулого тижня (від 27 вересня) у всьому світі зареєстрували 3,1 мільйона нових випадків зараження і 54 тисячі смертей. Вважає, що ситуація, як і раніше, надто динамічна.

І це тому що у нас немає контролю над цим вірусом. Ми повністю перебуваємо в епіцентрі цієї пандемії,

– наголосила вона.

І додала, що у деяких містах відділення інтенсивної терапії та лікарні переповнені, люди вмирають, а на вулицях люди поводяться так, як ніби епідемія повністю закінчилася. Експертка також підкреслила, що вмирають в основному ті люди, які не були вакциновані.

Тож Марія Ван Керховен закликала людей не вірити неправдивій інформації, яку поширюють у соцмережах щодо вакцинації проти COVID-19. Але й підкреслила, що боротьба з недугою була недостатньо ефективною від початку.

"Можливість викорінити вірус або навіть усунути цей вірус була втрачена з самого початку, тому що ми на глобальному рівні не атакували цей вірус настільки енергійно, наскільки це можливо", – пошкодувала вона.

Поширення COVID-19 у світі

Джерело: Університет Гопкінса