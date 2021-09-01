Дезінформація щодо серйозних питань може бути шкідливою, оскільки впливає на переконання людей та прийняття рішень щодо їхнього здоров'я. Вчені вважають, що це становить серйозну загрозу для нашого суспільства. Тож як допомогти відрізняти правду від фейків – читайте далі.

До теми "Конспірологічні теорії": США звинуватили Росію і Китай у поширенні фейків про COVID-19

Проблема загострюється, коли сім'я та друзі діляться дезінформацією, тому що ми схильні довіряти найближчим, не перевіряючи цього. Але якщо ви готові висловитися, то це можна вирішити.

Зрозуміти наміри й перевірити інформацію

Варто пам'ятати, що родичі чи друзі, які розповідають дезінформацію, можуть мати добрі наміри.

Але деякі помилкові повідомлення, пов'язані з пандемією, можуть з'являтися із ненадійних джерел. Іноді блоги можуть виглядати новинні сайти, а в наш час важко відстежити першоджерела. Тож, щоби говорити з близькими й мати серйозні аргументи щодо коронавірусу, варто черпати знання з перевірених джерел:

Всесвітня організація охорони здоров'я;

державні департаменти охорони здоров'я;

CDC;

авторитетні новини.

Тон розмови та докази

Дослідник Джон Готтман розповів, що варто й підібрати правильний тон розмови. Не варто також і ображати чи зневажати людину за її переконання. Поясніть, що ви так турбуєтесь про близьких, а не хочете принизити, – тоді вони вас зможуть почути.

Розмови закінчуються так, як вони починаються. Якщо ви починаєте розмову з ворожості, гніву, зневаги чи критики – це, ймовірно, так і закінчиться,

– пояснив він.

"Якщо хтось боїться вакцинуватись проти коронавірусу схваленим препаратами, тому що вважає, що держустановам не можна довіряти, перелік статистичних даних про безпеку вакцин не приведе вас далеко", – додав Карл Т. Бергстром, професор біології Вашингтонського університету.

Читайте також Обережно, це фейк: авіакомпанії хочуть заборонити літати вакцинованим через ризик тромбозів

У цьому питання можуть допомогти 2 речі:

докази поза регуляторною системою; обмін думками з іншими людьми, які поділяють переконання особи, але виступають за щеплення від COVID-19.

Ці підходи не гарантують, що ви будете переконливими, оскільки люди можуть дотримуватися своїх переконань, але це хороший початок. Зрештою, поговорити із близькою людиною вдасться легше, ніж сваритися із незнайомцями в інтернеті.