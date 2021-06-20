Ціною власного життя: в Україні від коронавірусу померли понад 800 лікарів

В Україні сьогодні, 20 червня, відзначають День медичного працівника. В час пандемії лікарі першими стали на захист людей.

У перші місяці українські лікарі не мали належного захисту. Тому вони не були застраховані від ймовірності заразитися від своїх пацієнтів.

Важливо Важко було чути слова "дайте мені померти", – лікар "інфекційної реанімації"

У найкритичніші дні, коли захворюваність в Україні била рекорди, а хворі фактично стояли у черзі на шпиталізацію, медики були вимушені по кілька днів залишатися у лікарнях, аби врятувати якомога більше життів.

На жаль, коронавірус забрав життя 877 медичних працівників. Водночас COVID-19 звернув більше уваги до забезпечення медичної сфери. У пік пандемії держава та волонтери почали забезпечувати лікарні киснем, обладнанням та захисним спорядженням.

Для тих, хто стоїть на передовій боротьби із пандемією, збільшили премії. Попри це, за словами лікарів, вони вже втомились від вірусу. Але найбільше щастя для них, коли пацієнтів виписують із медзакладу – живими та здоровими.

"Запах від дезрозчинів, робота в спецодязі – це не так просто. Але найгірше, що в цьому (в роботі лікаря – 24 канал) є, коли ми втрачаємо пацієнтів. У нас велике свято завжди, якщо хворий іде додому. Через місяць він розказує: "Я вже вийшов на вулицю". Ми оптимісти", – поділилася директорка волинського ковідного госпіталю Наталія Скальська.

Що відомо про День медика в Україні