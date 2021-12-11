Добова статистика COVID-19
До лікарень госпіталізували 2 307 людей з симптомами ускладненого СOVID-19. На жаль, померли 446 пацієнтів. Натомість одужали – 25 861 людина.
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Ситуація з тестуванням
За добу в лабораторії здійснили 84200 тестів на виявлення коронавірусу, зокрема:
- методом ПЛР – 40267;
- методом ІФА – 10386;
- експрес-тести на антиген – 33547.
Кількість нових хворих в регіонах:
- Київ – 1203;
- Вінницька область – 378;
- Волинська область – 573;
- Дніпропетровська область – ;
- Донецька область – 566;
- Житомирська область – 571;
- Закарпатська область – 214;
- Запорізька область – 329;
- Івано-Франківська область – 513;
- Київська область – 252;
- Кіровоградська область – 567;
- Луганська область – 162;
- Львівська область – 115;
- Миколаївська область – 581;
- Одеська область – 697;
- Полтавська область – 597;
- Рівненська область – 323;
- Сумська область – 309;
- Тернопільська область – 172;
- Харківська область – 328;
- Херсонська область – 94;
- Хмельницька область – 274;
- Черкаська область – 597;
- Чернівецька область – 115;
- Чернігівська область – 280.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 каналу