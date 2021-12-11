Добова статистика COVID-19

До лікарень госпіталізували 2 307 людей з симптомами ускладненого СOVID-19. На жаль, померли 446 пацієнтів. Натомість одужали – 25 861 людина.

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Ситуація з тестуванням

За добу в лабораторії здійснили 84200 тестів на виявлення коронавірусу, зокрема:

методом ПЛР – 40267;

методом ІФА – 10386;

експрес-тести на антиген – 33547.

Загальна статистика! За весь час пандемії в Україні зареєстрували 3 553 817 випадків захворювання на COVID-19. Станом на 11 грудня одужали 3 184 287 людей. Жертвами коронавірусу, на жаль, стали 90 789 мешканці країни.

Кількість нових хворих в регіонах:

Київ – 1203;

Вінницька область – 378;

Волинська область – 573;

Дніпропетровська область – ;

Донецька область – 566;

Житомирська область – 571;

Закарпатська область – 214;

Запорізька область – 329;

Івано-Франківська область – 513;

Київська область – 252;

Кіровоградська область – 567;

Луганська область – 162;

Львівська область – 115;

Миколаївська область – 581;

Одеська область – 697;

Полтавська область – 597;

Рівненська область – 323;

Сумська область – 309;

Тернопільська область – 172;

Харківська область – 328;

Херсонська область – 94;

Хмельницька область – 274;

Черкаська область – 597;

Чернівецька область – 115;

Чернігівська область – 280.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 каналу