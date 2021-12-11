На COVID-19 захворіли понад 10 тисяч людей, 446 – померли

11 грудня 2021 , 08:13
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Джерело:

МОЗ

Впродовж доби в Україні зафіксували 10 133 випадків інфікування коронавірусом, серед хворих 991 дитина та 199 медпрацівників.

Добова статистика COVID-19

До лікарень госпіталізували 2 307 людей з симптомами ускладненого СOVID-19. На жаль, померли 446 пацієнтів. Натомість одужали – 25 861 людина.

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Ситуація з тестуванням 

За добу в лабораторії здійснили 84200 тестів на виявлення коронавірусу, зокрема:

  • методом ПЛР – 40267;
  • методом ІФА – 10386;
  • експрес-тести на антиген – 33547.
Загальна статистика! За весь час пандемії в Україні зареєстрували 3 553 817 випадків захворювання на COVID-19. Станом на 11 грудня одужали 3 184 287 людей. Жертвами коронавірусу, на жаль, стали 90 789 мешканці країни.

Кількість нових хворих в регіонах:

  • Київ – 1203;
  • Вінницька область – 378;
  • Волинська область – 573;
  • Дніпропетровська область – 566;
  • Донецька область – 571;
  • Житомирська область – 214 ;
  • Закарпатська область – 329;
  • Запорізька область – 513;
  • Івано-Франківська область – 252;
  • Київська область – 567;
  • Кіровоградська область – 162;
  • Луганська область – 115;
  • Львівська область – 581;
  • Миколаївська область – 323;
  • Одеська область – 697;
  • Полтавська область – 597;
  • Рівненська область – 323;
  • Сумська область – 309;
  • Тернопільська область – 172;
  • Харківська область – 328;
  • Херсонська область – 94;
  • Хмельницька область – 274;
  • Черкаська область – 597;
  • Чернівецька область – 115;
  • Чернігівська область – 280.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.  


Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Лукашевська