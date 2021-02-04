COVID-19 у Збройних силах: скільки військових занедужали
За добу 3 лютого у лавах ЗСУ діагностували 41 новий випадок коронавірусу. Загальна кількість військових, що наразі хворіють, сягла 706 осіб.
Джерело: командування Медичних сил ЗСУ
Від початку епідемії коронавірусу в ЗСУ одужали 14 950 людей. Померли, на жаль, 43 хворих.
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На ізоляції (зокрема, самоізоляції) перебувають 70 людей.
За минулу добу захворювання підтвердили у 41 хворого.
У медзакладах з них перебувають 13 осіб:
- Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 3 військовослужбовці;
- Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 2 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ;
- Черкаський військовий госпіталь – 2 військовослужбовці;
- Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, Мукачівський, Чернівецький, Житомирський та Білоцерківський військові госпіталі– по 1 військовослужбовцю.
Стан здоров'я хворих задовільний, вони отримують необхідне лікування.
Решту хворих лікуються вдома – під наглядом медиків.
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