COVID-19 у Збройних силах: скільки військових занедужали

За добу 3 лютого у лавах ЗСУ діагностували 41 новий випадок коронавірусу. Загальна кількість військових, що наразі хворіють, сягла 706 осіб.

Джерело: командування Медичних сил ЗСУ

Від початку епідемії коронавірусу в ЗСУ одужали 14 950 людей. Померли, на жаль, 43 хворих.

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На ізоляції (зокрема, самоізоляції) перебувають 70 людей.

За минулу добу захворювання підтвердили у 41 хворого.

У медзакладах з них перебувають 13 осіб:

Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 3 військовослужбовці;

Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 2 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ;

Черкаський військовий госпіталь – 2 військовослужбовці;

Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, Мукачівський, Чернівецький, Житомирський та Білоцерківський військові госпіталі– по 1 військовослужбовцю.

Стан здоров'я хворих задовільний, вони отримують необхідне лікування.

Решту хворих лікуються вдома – під наглядом медиків.

Аби вберегти себе та свою родину від інфікування, у ЗСУ закликають дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.