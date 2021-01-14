У лавах Збройних Сил України станом на 14 січня 2021 року є 933 хворих на COVID-19. Водночас на ізоляції перебувають 23 військовослужбовців.

Упродовж останньої доби виявили 92 нові випадки інфікування коронавірусом. Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ.

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Зокрема, з них госпіталізували 22 військовослужбовців. За даними ЗСУ, усі пацієнти отримують необхідне лікування, а їхній стан є задовільним.

Зверніть увагу! У медичному штабі наголошують, що найчастіше COVID-19 поширюється під час епізодичних зустрічей військових і працівників ЗСУ з найближчими. Тому людей просять не наражати себе та свою родину на небезпеку.

У ЗСУ повідомили, що наразі 70 військовослужбовців лікуються вдома під наглядом медичної служби. Найбільше з них перебувають у Київській області – 29 осіб.

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За даними медичного штабу, загалом від початку пандемії COVID-19 одужали 13 828 осіб. На жаль, померли 38 людей.