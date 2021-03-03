Не маємо права зараз дозволити бізнесу працювати, – мер Житомира розповів про COVID-19 у місті
У Житомирі через спалах COVID-19 значно зросла кількість осіб, які важко переносять захворювання. Зважаючи на це, міська влада не може дозволити працівникам бізнесу працювати.
Джерело:24 канал
Мер Житомира Сергій Сухомлин повідомив, що місцеві жителі та підприємці ставляться до карантину дуже негативно. За його словами, минулого тижня майже 100 підприємців приходили через це в міську раду.
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За словами Сухомлина, багато представників бізнесу наразі не працюють, адже вони не мають грошей, щоб "виживати" в таких умовах й платити податки. Зокрема, це завдає шкоди міському бюджету.
Яка ситуація із захворюваністю у місті
Очільник міста зазначив, що у Житомирі є 2 лікарні, які приймають хворих на COVID-19. Він розповів, що наразі медичні заклади заповнені на 52%.
Ми будемо проводити ще сесію міської ради, виділяти додаткові гроші на купівлю необхідних препаратів. Нам треба буде посилити можливості наших лікарень,
– наголосив мер міста.
Сухомлин розповів, що у Житомирі немає проблем з тестуванням для виявлення хворих на коронавірус. Він також додав, що ситуація з місцями у лікарнях є стабільною, адже наразі заповнено 278 ліжок з виділених 520.
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COVID-19 у Житомирській області: що відомо
- На Житомирщині різко збільшилася кількість хворих на COVID-19. Через це в області з 3 березня почала діяти червона зона карантину.
- Внаслідок збільшення захворюваності в громадах області почали закривати дитсадки й переводити школи на дистанційну форму навчання.
- Від початку пандемії у Житомирській області виявили понад 51 тисячу випадків зараження коронавірусом.
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