У Житомирі через спалах COVID-19 значно зросла кількість осіб, які важко переносять захворювання. Зважаючи на це, міська влада не може дозволити працівникам бізнесу працювати.

Мер Житомира Сергій Сухомлин повідомив, що місцеві жителі та підприємці ставляться до карантину дуже негативно. За його словами, минулого тижня майже 100 підприємців приходили через це в міську раду.

Читайте також Радуцький пов'язує зростання захворюваності на COVID-19 в Україні з мутаціями вірусу

За словами Сухомлина, багато представників бізнесу наразі не працюють, адже вони не мають грошей, щоб "виживати" в таких умовах й платити податки. Зокрема, це завдає шкоди міському бюджету.

Яка ситуація із захворюваністю у місті

Очільник міста зазначив, що у Житомирі є 2 лікарні, які приймають хворих на COVID-19. Він розповів, що наразі медичні заклади заповнені на 52%.

Ми будемо проводити ще сесію міської ради, виділяти додаткові гроші на купівлю необхідних препаратів. Нам треба буде посилити можливості наших лікарень,

– наголосив мер міста.

Сухомлин розповів, що у Житомирі немає проблем з тестуванням для виявлення хворих на коронавірус. Він також додав, що ситуація з місцями у лікарнях є стабільною, адже наразі заповнено 278 ліжок з виділених 520.

До теми Як почувається Зеленський після вакцинації: Степанов розкрив деталі

Мер Житомира розповів про COVID-19 у місті: дивіться відео

COVID-19 у Житомирській області: що відомо