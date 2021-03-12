Без карантинних заходів не зможемо вийти з ситуації, – мер Житомира розповів про COVID-19

У Житомирській області ситуація із COVID-19 залишається напруженою. Зокрема, там не зможуть зменшити захворюваність без жорстких карантинних обмежень.

Міський голова Житомира Сергій Сухомлин розповів, що впродовж доби 11 березня у лікарні потрапили 38 людей. Загалом за цей час захворіли 360 осіб, що є рекордним показником від початку пандемії.

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За словами Сухомлина, наразі у медичних закладах ситуація із заповненістю ліжок є контрольованою. У середньому завантаженість місць становить приблизно 60%.

Згідно з нормативом, треба було в місті обладнати 450 ліжок, до яких під'єднують кисень, а ми обладнали 550,

– наголосив мер міста.

Як зазначив Сухомлин, якщо динаміка захворюваності не зменшиться, то у медичних закладах розгортатимуть нові місця. За його словами, для закупівлі препаратів, які вкрай необхідні для хворих на коронавірус, також виділяють додаткові гроші.

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Сухомлин підсумував, що для регіону потрібен ще не один тиждень, щоб захворюваність на COVID-19 справді зменшилась.

"На жаль, треба продовжувати карантинні обмеження і без цього ми не зможемо вийти з ситуації", – додав мер Житомира.

Ситуація з COVID-19 у Житомирі: дивіться відео

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