COVID-19 знищує кульшові суглоби, – лікарі

Львівські лікарі помітили невтішну тенденцію – пацієнтів, яким потрібна заміна кульшового суглоба, значно побільшало.

Усі такі пацієнти раніше хворіли на коронавірус. Так, якщо до пандемії COVID-19 травматологи 8-ї лікарні Першого територіального об’єднання Львова виконували 5 – 10 таких операцій кожного року, то тепер їх 5 – 10 кожного місяця.

Актуально Як тренувати імунітет: корисні поради для покращення захисту організму

При яких симптомах потрібно звернутися до лікаря

постійний біль у суглобах при ходьбі;

ниючий біль у "спокійному стані";

важкість при ходьбі.

У медичному об'єднанні Львова порадили вакцинуватися, аби уникнути наслідків COVID-19.

Частина тексту публікації у фейсбуці:

"COVID-19 знищує кульшові суглоби. Ми помітили невтішну тенденцію: пацієнтів, яким потрібна заміна кульшового суглоба, значно побільшало. Якщо до пандемії травматологи 8-ї лікарні Першого територіального об’єднання Львова виконували 5 – 10 таких операцій щороку, то зараз - 5 – 10 щомісяця. І всі пацієнти хворіли на Covid-19. Одна з них – 54-річна пані Орися. Їй довелося запротезувати одразу два суглоби.

Ця жінка ніколи не скаржилася на біль у суглобах. До того, як захворіла на коронавірус, а це було півроку тому, її фітнес-трекер нараховував до 10 тисяч кроків щодня. Але після хвороби ані енергія, ані бажання рухатися не змогли змусити її ноги пересуватися: вона проходила 20 метрів і плакала від болю.

Єдиний вихід при такому захворюванні, як у пані Орисі – протезування. І його успішно виконують наші травматологи. Жінка цієї п’ятниці вийде з лікарні своїми тепер здоровими ногами".