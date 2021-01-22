З Фонду боротьби з COVID-19 не використали 116 мільйонів гривень. Це майже 35% від запланованої на 2020 рік суми.

Мова йде про додаткові виплати працівникам закладів охорони здоров’я, які належать до сфери управління МОЗ. Про це на своїй сторінці у фесйсбуці розповів голова Рахункової палати України Валерій Пацкан.

До теми Кожен українець сплатив по 3 тисячі гривень за обслуговування держборгу, – Рахункова палата

Доплати медичним працівникам у 2020 році: що відомо

За однією з бюджетних програм на доплати медикам з Фонду було виділено 337 мільйонів.

Понад 26 000 медиків у 100 закладах охорони здоров’я у вересні – грудні 2020 року повинні були отримати в середньому по 2 600 гривень.

охорони здоров’я у вересні – грудні 2020 року повинні були отримати в середньому по 2 600 гривень. Але на доплати МОЗ направило лише 221 мільйон гривень, але для 192 медустанов.



Шкода, що медики, які сьогодні перебувають на передовій і рятують життя українців, не отримали належної фінансової підтримки, тим більше, що гроші на це були передбачені. І тут виникає питання до МОЗу – чому так сталося?,

– написав Пацкан.

Він додав, що фахівці Рахункової палати від початку пандемії слідкують за ситуацією щодо використання бюджетних коштів на боротьбу з коронавірусом, зокрема з Фонду COVID-19.

Цьогоріч у палаті проведуть повний аналіз використання коштів за 2020 рік, аби побачити, на скільки ефективно і чи за призначенням витрачались бюджетні гроші. Зокрема, й на боротьбу з пандемією.