Мобільний COVID-госпіталь з Івано-Франківської області можуть перевезти до Києва. У МОЗ пояснили це тим, що в області наразі спостерігають стабілізацію ситуації, в той час, як в Києві – навпаки.

Міністр охорони здоров'я заявив про це у ході години запитань до уряду у Верховній раді. В Івано-Франківській області ситуація стабілізувалась. До теми В Україні стартує 2 етап вакцинації: Степанов розповів, що це означає Максим Степанов “Мобільний госпіталь ДСНС зараз розгорнутий в Івано-Франківській області. Те, що стосується області, там вже майже протягом тижня ми фіксуємо стабілізацію ситуації”. Очільник МОЗ зауважив, що найближчим часом мобільний госпіталь зможуть перевезти в інше місце, зокрема, у Київ, якщо це знадобиться. Ситуація з коронавірусом в столиці Третю добу поспіль кількість лише офіційно виявлених випадків зараження коронавірусом у Києві перевищує тисячу. При цьому хворих стає все більше, а потрапити до лікарні майже неможливо.

За даними РНБО, від учора в Києві зареєстрували 1 210 випадків заражень – найбільше в Україні.

З 20 березня в столиці вводять жорсткі карантинні обмеження, триватиме локдаун 3 тижні, до 9 квітня включно.