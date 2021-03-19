COVID-госпіталь з Івано-Франківської області можуть перевезти до Києва, – Степанов
Мобільний COVID-госпіталь з Івано-Франківської області можуть перевезти до Києва. У МОЗ пояснили це тим, що в області наразі спостерігають стабілізацію ситуації, в той час, як в Києві – навпаки.
Джерело:24 канал
Міністр охорони здоров'я заявив про це у ході години запитань до уряду у Верховній раді. В Івано-Франківській області ситуація стабілізувалась.
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Максим Степанов
“Мобільний госпіталь ДСНС зараз розгорнутий в Івано-Франківській області. Те, що стосується області, там вже майже протягом тижня ми фіксуємо стабілізацію ситуації”.
Очільник МОЗ зауважив, що найближчим часом мобільний госпіталь зможуть перевезти в інше місце, зокрема, у Київ, якщо це знадобиться.
Ситуація з коронавірусом в столиці
- Третю добу поспіль кількість лише офіційно виявлених випадків зараження коронавірусом у Києві перевищує тисячу. При цьому хворих стає все більше, а потрапити до лікарні майже неможливо.
- За даними РНБО, від учора в Києві зареєстрували 1 210 випадків заражень – найбільше в Україні.
- З 20 березня в столиці вводять жорсткі карантинні обмеження, триватиме локдаун 3 тижні, до 9 квітня включно.
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