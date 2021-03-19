COVID-госпіталь з Івано-Франківської області можуть перевезти до Києва, – Степанов

Мобільний COVID-госпіталь з Івано-Франківської області можуть перевезти до Києва. У МОЗ пояснили це тим, що в області наразі спостерігають стабілізацію ситуації, в той час, як в Києві – навпаки.

Міністр охорони здоров'я заявив про це у ході години запитань до уряду у Верховній раді. В Івано-Франківській області ситуація стабілізувалась.

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Максим Степанов “Мобільний госпіталь ДСНС зараз розгорнутий в Івано-Франківській області. Те, що стосується області, там вже майже протягом тижня ми фіксуємо стабілізацію ситуації”.

Очільник МОЗ зауважив, що найближчим часом мобільний госпіталь зможуть перевезти в інше місце, зокрема, у Київ, якщо це знадобиться.

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