До лікарень госпіталізували 5 925 людей з встановленим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. На жаль, померли від ускладнень – 692 людини. Натомість за цей час вдалося побороти недугу 11 593 особам.

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Темпи тестування населення

Впродовж 26 жовтня в Україні провели 147 563 тестувань на коронавірус різними методами, зокрема:

  • методом ПЛР – 72231,
  • методом ІФА – 20345,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 54 987.

Зауважимо, що від початку пандемії COVID-19 в Україні провели 14 154 508 тестувань методом ПЛР.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 874), Харківській (1 641), Одеській (1 477), Львівській (1 426) областях і Київ (1 416).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 1416 випадків;
  • Вінницька область – 579 випадків;
  • Волинська область – 654 випадки;
  • Дніпропетровська область – 1874 випадки;
  • Донецька область – 1053 випадки;
  • Житомирська область – 711 випадків;
  • Закарпатська область – 218 випадків;
  • Запорізька область – 1296 випадків;
  • Івано-Франківська область – 343 випадки;
  • Київська область – 880 випадків;
  • Кіровоградська область – 104 випадки;
  • Луганська область – 674 випадки;
  • Львівська область – 1426 випадків;
  • Миколаївська область – 606 випадків;
  • Одеська область – 1477 випадків;
  • Полтавська область – 895 випадків;
  • Рівненська область – 879 випадків;
  • Сумська область – 1270 випадків;
  • Тернопільська область – 660 випадків;
  • Харківська область – 1641 випадок;
  • Херсонська область – 1120 випадків;
  • Хмельницька область – 1019 випадків;
  • Черкаська область – 878 випадків;
  • Чернівецька область – 580 випадків;
  • Чернігівська область – 321 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал