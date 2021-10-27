COVID-хворих побільшало: понад 22,5 тисячі інфікованих, майже 6 тисяч – у лікарнях
Джерело:МОЗ
За минулу добу, 26 жовтня, в Україні ще 22 574 людини захворіли на коронавірус. Відомо, що серед інфікованих 1 532 дітей та 399 медичних працівників.
До лікарень госпіталізували 5 925 людей з встановленим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. На жаль, померли від ускладнень – 692 людини. Натомість за цей час вдалося побороти недугу 11 593 особам.
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Темпи тестування населення
Впродовж 26 жовтня в Україні провели 147 563 тестувань на коронавірус різними методами, зокрема:
- методом ПЛР – 72231,
- методом ІФА – 20345,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 54 987.
Зауважимо, що від початку пандемії COVID-19 в Україні провели 14 154 508 тестувань методом ПЛР.Загальна картина хворих
Станом на 26 жовтня в Україні виявили 2 825 733 хворих на коронавірус, 2 401 705 з яких вже одужали. Але, на жаль, 65 628 пацієнтів пішли з життя, так і не зумівши подолати хворобу.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 874), Харківській (1 641), Одеській (1 477), Львівській (1 426) областях і Київ (1 416).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 1416 випадків;
- Вінницька область – 579 випадків;
- Волинська область – 654 випадки;
- Дніпропетровська область – 1874 випадки;
- Донецька область – 1053 випадки;
- Житомирська область – 711 випадків;
- Закарпатська область – 218 випадків;
- Запорізька область – 1296 випадків;
- Івано-Франківська область – 343 випадки;
- Київська область – 880 випадків;
- Кіровоградська область – 104 випадки;
- Луганська область – 674 випадки;
- Львівська область – 1426 випадків;
- Миколаївська область – 606 випадків;
- Одеська область – 1477 випадків;
- Полтавська область – 895 випадків;
- Рівненська область – 879 випадків;
- Сумська область – 1270 випадків;
- Тернопільська область – 660 випадків;
- Харківська область – 1641 випадок;
- Херсонська область – 1120 випадків;
- Хмельницька область – 1019 випадків;
- Черкаська область – 878 випадків;
- Чернівецька область – 580 випадків;
- Чернігівська область – 321 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал