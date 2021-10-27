COVID-хворих побільшало: понад 22,5 тисячі інфікованих, майже 6 тисяч – у лікарнях

За минулу добу, 26 жовтня, в Україні ще 22 574 людини захворіли на коронавірус. Відомо, що серед інфікованих 1 532 дітей та 399 медичних працівників.

До лікарень госпіталізували 5 925 людей з встановленим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. На жаль, померли від ускладнень – 692 людини. Натомість за цей час вдалося побороти недугу 11 593 особам.

Увага Україну накриє вірусна хвиля: як посилити ефект вакцинації

Темпи тестування населення

Впродовж 26 жовтня в Україні провели 147 563 тестувань на коронавірус різними методами, зокрема:

методом ПЛР – 72231,

методом ІФА – 20345,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 54 987.

Зауважимо, що від початку пандемії COVID-19 в Україні провели 14 154 508 тестувань методом ПЛР.

Станом на 26 жовтня в Україні виявили 2 825 733 хворих на коронавірус, 2 401 705 з яких вже одужали. Але, на жаль, 65 628 пацієнтів пішли з життя, так і не зумівши подолати хворобу.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 874), Харківській (1 641), Одеській (1 477), Львівській (1 426) областях і Київ (1 416).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 1416 випадків;

Вінницька область – 579 випадків;

Волинська область – 654 випадки;

Дніпропетровська область – 1874 випадки;

Донецька область – 1053 випадки;

Житомирська область – 711 випадків;

Закарпатська область – 218 випадків;

Запорізька область – 1296 випадків;

Івано-Франківська область – 343 випадки;

Київська область – 880 випадків;

Кіровоградська область – 104 випадки;

Луганська область – 674 випадки;

Львівська область – 1426 випадків;

Миколаївська область – 606 випадків;

Одеська область – 1477 випадків;

Полтавська область – 895 випадків;

Рівненська область – 879 випадків;

Сумська область – 1270 випадків;

Тернопільська область – 660 випадків;

Харківська область – 1641 випадок;

Херсонська область – 1120 випадків;

Хмельницька область – 1019 випадків;

Черкаська область – 878 випадків;

Чернівецька область – 580 випадків;

Чернігівська область – 321 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал