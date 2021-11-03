COVID-хворим в Києві треба втричі більше кисню, – Кличко про можливий дефіцит

Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Зокрема, у Києві пацієнтам треба втричі більше кисню, ніж під час минулої хвилі коронавірусу.

Чи вистачить кисню для хворих у столиці

Якщо темпи госпіталізацій в Києві будуть зростати, то лікарні можуть зіткнутися з його нестачею. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Віталій Кличко – мер Києва "Сьогодні міські лікарні щодоби використовують від 35 до 45 тонн кисню. За словами лікарів, це майже втричі більше, ніж під час попередньої хвилі вірусу. І це – колосальні обсяги".

За його словами, туди, де виникають проблеми відразу направляють додаткові запаси кисню. Втім, запевнив, що кисень в місті поки є.

"Ми уклали попередньо договори з різними підприємствами на його постачання. Втім, у разі стрімкого збільшення кількості хворих, які потребують кисневої підтримки, фахівці не виключають, що може виникнути проблема нестачі кисню", – додав Кличко.

Мер столиці також підкреслив, що сьогодні ліжка з киснем у столиці заповнені майже на 75%.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що Україна повністю забезпечена киснем для COVID-хворих. При цьому в лікарнях Івано-Франківська вже заявляють про брак кисню. Минулого тижня повідомляли і про те, що у відділенні Одеського обласного центру соціально значущих хвороб закінчився кисень.

Текст публікації Віталія Кличка:

Друзі! Місто сьогодні робить все можливе, щоб зупинити стрімке розповсюдження коронавірусу. А також – аби забезпечити лікарні та медичний персонал всім необхідним обладнанням, матеріалами та медикаментами.

Серед пріоритетних завдань – безперебійне забезпечення відділень, що приймають хворих на COVID-19, киснем… Сьогодні в столиці з 6050 ліжок, підготовлених для лікування хворих на коронавірус, 88 % з них уже оснащені системою подачі кисню…

Зазначу, що сьогодні міські лікарні щодоби використовують від 35 до 45 тонн кисню. За словами лікарів, це майже втричі більше, ніж під час попередньої хвилі вірусу. І це – колосальні обсяги. Кисень у місті поки є. Ми уклали попередньо договори з різними підприємствами на його постачання. Втім, у разі стрімкого збільшення кількості хворих, які потребують кисневої підтримки, - а сьогодні ліжок з киснем у столиці заповнено майже 75% – фахівці не виключають, що може виникнути проблема нестачі кисню...